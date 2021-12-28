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В Самаре разработали решение для интеллектуальной фильтрации DNS

Самарская компания «Мэдэкс» разработала решение Bitmash, предназначенное для фильтрации запросов к DNS-системам. Bitmash с помощью алгоритмов искусственного интеллекта анализирует запросы к DNS и при выявлении подозрительной активности передает информацию аналитикам, которые принимают решение о блокировке тех или иных запросов.

Таким образом, Bitmash позволяет обнаружить зараженные рабочие станции и внести их в черный список. ПО Bitmash разворачивается на территории заказчика. Как поясняет гендиректор «Мэдэкс» Константин Быченков, в отличие от классических антивирусов, для работы Bitmashдостаточно сервера средней мощности, при этом на компьютеры пользователей ничего устанавливать не нужно.

Решение Bitmash может потребоваться организациями, имеющим собcтвенные DNS-системы - провайдерам, крупным компаниям, университетам. Также на основе решения Bitmash могут реализовать дополнительные функции, например, родительский контроль. Компания «Мэдэкс» является партнером самарского Института искусственного интеллекта, который участвует в реализации нацпрограммы «Цифровая экономика».

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