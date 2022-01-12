ИТ-компания HFLabs создала продукт для проверки банковских клиентов по черным и белым спискам

Новый коробочный программный продукт HFLabs KYC проверяет клиентов и контрагентов по санкционным спискам и официальным реестрам. Это позволяет банкам и другим финансовым организациям вовремя идентифицировать людей и организации из черных списков и избежать штрафов от регуляторов.

HFLabs KYC ориентирован, прежде всего, на компании финансового сектора: банки, страховые, микрофинансовые организации. С ним они смогут автоматически проверить клиентов и контрагентов по различным реестрам перед тем, как финансовая операция будет проведена. Скорость регулярной проверки для всей клиентской базы (даже если она составляет 50 млн человек) - около трех часов. Каждый отдельный запрос обрабатывается менее чем за секунду.

Новая система работает со всеми перечнями Росфинмониторинга и выполняет проверку, необходимую по 115-ФЗ. HFLabs KYC находит людей, внесенных в санкционные списки США, Евросоюза, ООН, Швейцарии и Великобритании. Дополнительно можно узнать, не является ли человек банкротом и не предъявил ли он недействительный паспорт. Решение поддерживает проверку по перечню стратегических организаций, перечню Центробанка на основании положения №764-П и по любым внутренним спискам, принятым в организации.

«HFLabs KYC понимает опечатки, синонимы, учитывает похожесть данных и даже находит родственников. Это сводит к минимуму количество ложных срабатываний и время на ручную проверку клиента или юридического лица. При анализе всего массива клиентской базы мы отслеживаем важные для бизнеса изменения - например, смену юридического адреса или директора компании, а также подозрительные данные - адреса массовой регистрации и повторяющиеся телефонные номера», - сказал Константин Степанов, исполнительный директор ИТ-компании HFLabs.

HFLabs KYC сохраняет историю проверок. Он запоминает, если условного Ивана Петрова 1 июля нашли в санкционных списках казначейства США от 29 июня. Продукт поддерживает все списки и справочники в актуальном состоянии, а значит финансовым организациям не нужно самостоятельно отслеживать изменения форматов и дорабатывать внутренние системы.