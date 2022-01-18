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Исследование ESET: большинство россиян не защищают электронные устройства от взлома

Компания-разработчик антивирусных решений ESET провела исследование и выяснила, как жители страны относятся к безопасности своих электронным устройств. В онлайн-исследовании приняли участие более 1100 респондентов старше 18 лет из городов-миллионников России.

Оказалось, что более половины респондентов (54%) пренебрегают защитой гаджетов: они не используют ни базовые, ни дополнительные способы защиты от взлома своих ноутбуков, планшетов, смартфонов и другой техники. Так, треть (35%) незащищенных пользователей поделились, что просто забывают о необходимости устанавливать защиту, еще 19% не видят в этом необходимости.

46% опрошенных россиян сообщили, что пытаются избежать хакерских атак на устройства. Самый распространенный способ защиты от взломов у этой категории пользователей — установка антивируса, на втором месте — включение двухфакторной аутентификации, на третьем — использование менеджеров паролей.

Наиболее ценную информацию опрошенные пользователи привыкли хранить на цифровых носителях. Например, в электронной почте или в мессенджерах (63% ответов), в фотогалереях (53%), в истории браузера (47%), в скачанных файлах (40%), а также в заметках (25%) и в электронном календаре (18%).

Кроме того, только треть (34%) респондентов не дают пользоваться персональной электроникой (смартфоном, ноутбуком, умными часами и пр.) другим людям. Остальные участники опроса рассказали, что легко расстаются с личными гаджетами и могут дать их членам семьи, друзьям, коллегам и прочим лицам.

Стоит отдельно отметить отношение жителей страны к безопасности смартфонов. 29% опрошенных уверены, что устройства операционной системы iOS лучше защищены от взломов. Почти каждый пятый пользователь (22%), напротив, больше доверяет системе Android. При этом большинство участников опроса (49%) убеждены, что все операционные системы одинаково уязвимы перед вирусами и злоумышленниками, и до конца не верят в безопасность своих телефонов.

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