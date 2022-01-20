Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Интеграция Внедрения
|

Softline помогла ОЭК обезопасить сеть с помощью PT Network Attack Discovery

Softline внедрила в «Объединенной энергетической компании» (ОЭК) систему глубокого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD), которая позволит оперативно выявлять и расследовать даже сложные целевые атаки на предприятие.

Руководство ОЭК приняло решение о внедрении продукта для глубокого анализа трафика. Для этого была выбрана система PT Network Attack Discovery.

Согласно исследованию Positive Technologies, в III квартале 2021 г. 75% реализованных атак были целевыми. Атаки не обошли стороной и топливно-энергетические организации. Со сложными киберугрозами уже сталкивались 33% опрошенных представителей ТЭК. Это исследование подтверждает важность принятого в ОЭК решения внедрить систему глубокого анализа сетевого трафика.

Важным критерием при выборе продукта была скорость внедрения, а именно быстрая установка и настройка. По итогам пилотного тестирования ОЭК остановила свой выбор на продукте Positive Technologies — PT NAD. В конкурсе на реализацию проекта победила компания Softline. Специалисты Softline выделили сегмент для мониторинга, настроили зеркалирование трафика из коммутаторов в PT NAD и провели тренинг по продукту для команды по информационной безопасности энергетической компании.

Благодаря PT NAD специалисты ОЭК отслеживают, что происходит в сети компании и какие узлы в ней есть, получают сведения, которые помогают оперативно устранить нарушения, потенциально интересные злоумышленникам. Например, с помощью PT NAD специалисты ИБ, помимо атакующих техник, смогут также увидеть использование сотрудниками словарных паролей, ошибки сетевого конфигурирования, передачу данных по устаревшим и незащищенным протоколам. Это позволяет быстро отреагировать на угрозу.

«PT Network Attack Discovery — полезный инструмент для мониторинга безопасности сети. После внедрения продукта мы почти моментально увидели первые результаты, которые помогли нам снизить риски безопасности и улучшить защищенность инфраструктуры. Специалисты Softline реализовали проект качественно и в кратчайший срок», — сказал Антон Мельник, начальник управления ИБ ОЭК,

Во время недельного тестирования на проникновение команда ИБ использовала PT NAD как средство мониторинга действий атакующих на всех этапах атаки: от разведки до сбора данных и попыток перехвата управления и контроля сети.

«Стоит подчеркнуть ответственный подход ОЭК, который не стал дожидаться, пока столкнется с угрозой, а предупредил возможные атаки на собственную сеть. Число киберпреступлений растет год от года, поэтому компаниям сейчас как никогда важно заботиться об информационной безопасности. Softline оказала полную комплексную поддержку ОЭК в вопросе обеспечения ИБ благодаря тому, что в компании есть компетенции по поставке оборудования и по обеспечению кибербезопасности (дочернее подразделение Infosecurity). Задачи заказчика в данном проекте были решены через Softline, как через “единое окно” внедрения новых решений», — отметила Виктория Новокшанова, менеджер Softline по развитию направления ИБ в промышленных организациях.

В планах ОЭК интеграция PT NAD с «песочницей» — решением для анализа файлов из трафика на наличие в них новых видов вредоносного ПО.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Дешевый и полезный гаджет Apple стал инструментом слежки за пользователями Android

Древняя юридическая лазейка позволяет спецслужбам США следить за российскими пользователями WhatsApp

Игнорируемая проблема в Safari приводит к утечке данных из аккаунтов Google

Дефицит ИБ-специалистов на рынке усугубляют устаревшие программы по их обучению

Хакеры переключились на Linux. Зафиксирован взрывной рост атак на ОС этого семейства

Северокорейские хакеры обчистили криптобиржи для поддержки ядерной программы своей страны

MARKET.CNEWS

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Техника

Лучшие духовые шкафы с конвекцией: выбор ZOOM

Что делать, если вас шантажируют в Сети, и как этого избежать

Лучшие фотоаппараты 2021 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

В нанопроводной транзистор встроили память для суперкомпьютеров будущего

Ликбез RnD.CNews: 5 вещей, которые нужно знать о нанотехнологиях

Вселенная сама может нарушать законы физики
Показать еще