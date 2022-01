«Смарт-софт» начал продажи облачного шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation SaaS

Российская ИТ-компания «Смарт-софт» сообщает о выходе на рынок облачного шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation SaaS, который является собственной разработкой компании. Решение включает в себя все функции традиционного шлюза безопасности и обеспечивает многоуровневую защиту ИТ-инфраструктуры от киберугроз.

Traffic Inspector Next Generation SaaS может защищать как виртуальную, так и реальную ИТ-инфраструктуру компании.

В случае защиты виртуальной ИТ-инфраструктуры сервер Traffic Inspector Next Generation SaaS размещается в виртуальной ЛВС компании и обеспечивает выполнение следующих функций:

•Межсетевой экран для защиты облачной ИТ-инфраструктуры от несанкционированного доступа из интернета. Гибкая система правил межсетевого экрана позволяет запрещать или разрешать соединения по различным критериям и параметрам.

•Система обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS) распознает источники атак и атакуемые узлы инфраструктуры по определенным сигнатурам сетевого трафика и предотвращает попытки несанкционированного доступа к информационным ресурсам.

•HTTP-сервер, обратный прокси-сервер, почтовый прокси-сервер, TCP/UDP прокси-сервер общего назначения на базе Nginx позволяет выполнять балансировку нагрузки, реализовать межсетевой экран для защиты веб-приложений (WAF), переопределять заголовки веб-сервера и обрабатывать TCP и UDP-трафик.

В случае защиты локальной ИТ-инфраструктуры подписчика Traffic Inspector Next Generation SaaS маскирует его локальную сеть. Трафик между локальной сетью и Traffic Inspector Next Generation SaaS идёт по зашифрованному VPN-соединению. Такой формат защиты позволяет разместить за Traffic Inspector Next Generation SaaS как одну, так и несколько локальных сетей, например, сети нескольких партнерских компаний, и организовать их взаимодействие между собой.

Для защиты локальной ИТ-инфраструктуры в Traffic Inspector Next Generation SaaS доступна вся базовая функциональность традиционного решения:

Защита от киберугроз:

•Межсетевой экран. Traffic Inspector Next Generation SaaS защищает устройства во внутренней сети от несанкционированного доступа из интернета, обеспечивает NAT, проброс портов и перехват пакетов.

•Система обнаружения и предотвращения вторжений (IDS/IPS) Traffic Inspector Next Generation SaaS распознает источники атак и атакуемые машины по определенным сигнатурам сетевого трафика и эффективно «очищает» его.

•Шлюзовый антивирус Traffic Inspector Next Generation SaaS обеспечивает централизованную антивирусную проверку трафика пользователей на уровне шлюза.

Организация и контроль доступа в интернет:

•Фильтрующий веб-прокси позволяет блокировать сайты (порно, онлайн-игры, вакансии и др.) для отдельных пользователей и групп с использованием гибких политик и правил.

•Контроль приложений (nDPI) с помощью глубокой инспекции пакетов позволяет просто и эффективно блокировать приложения, например, Skype или BitTorrent.

•Различные методы аутентификации, включая двухфакторную. Аутентификация может производиться с помощью локальной базы пользователей, службы каталогов LDAP, Kerberos, Radius-сервера.

•Декодирование HTTPS-трафика средствами веб-прокси. Traffic Inspector Next Generation SaaS поддерживает перехват и дешифровку SSL-соединений и может применять URL-фильтрацию даже для защищенного трафика.

•Контентная фильтрация. Дополнительный модуль Traffic Inspector Next Generation SaaS фильтрует сайты по категориям и содержимому и блокирует доступ к определенным сайтам или интернет-услугам.

•Шейпирование трафика Traffic Inspector Next Generation SaaS поможет улучшить производительность сети за счет разграничения пропускной способности интернет-канала между пользователями.

Мониторинг сетевой активности и отчеты:

•Мониторинг трафика. Благодаря NetFlow подписчик всегда будет иметь полное представление о трафике, передающемся через Traffic Inspector Next Generation SaaS, на уровне «кто и когда какой сайт смотрел».

•Отчеты веб-прокси: по посещенным доменам, по URL, по пользователям, генерировавшим запросы на прокси, по устройствам, направлявшим запросы на прокси.

•Системный журнал на базе Syslog содержит сообщения от различных подсистем Traffic Inspector Next Generation SaaS.

•Журнал сетевого экрана содержит IP-адреса и порты источника и назначения, входящий интерфейс, время обработки каждого пакета и действие, примененное к пакету.

•Визуализация отчетов: отчеты по качеству интернет-канала, по использованию процессора, по использованию оперативной памяти, по количеству состояний трассировщика соединений сетевого экрана.

Таким образом, облачный шлюз безопасности Traffic Inspector Next Generation SaaS подойдёт как для компаний, которые перешли на использование облачной инфраструктуры, так и для компаний, использующих традиционную локальную сеть. В обоих вариантах использования Traffic Inspector Next Generation SaaS предоставляет подписчикам преимущества за счет экономии ресурсов, гибкости и быстрой масштабируемости решения.

«Смарт-софт» предоставляет возможность бесплатного тестирования Traffic Inspector Next Generation SaaS. Для заказа бесплатного тестирования необходимо направить запрос в адрес компании.

«Сегодня переход на использование облачной инфраструктуры – один из трендов, определяющих развитие ИТ-отрасли. Рост использования облачной инфраструктуры, в первую очередь, определяется возможностью экономии за счет отказа от покупки и содержания серверного оборудования. Учитывая эту тенденцию, “Смарт-софт” выпустил облачную версию универсального шлюза безопасности Traffic Inspector Next Generation, которая позволяет подписчикам сэкономить на внедрении и поддержке традиционного решения, высвобождая ресурсы ИТ-специалистов», - отметил генеральный директор «Смарт-софт» Андрей Давидович.