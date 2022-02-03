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Axoft начинает продавать в России решения CyberArk

Axoft подписал дистрибуторский контракт с компанией CyberArk. Стороны сосредоточатся на продвижении решений вендора в рамках практики DevSecOps. Axoft предоставит партнерскому каналу маркетинговую поддержку, техническое сопровождение, помощь в пресейле, организует обучение по работе с решениями CyberArk. Об этом CNews сообщили представители Axoft.

CyberArk применяет комплексный подход к обеспечению безопасности личных данных, основанный на управлении привилегированным доступом для защиты от современных киберугроз. Партнеры Axoft и их заказчики получат доступ к флагманским решениям вендора:

– Privileged Access Manager (PAM) – обеспечивает защиту и управление привилегированным доступом.

– Workforce Identity – предоставляет безопасный доступ к бизнес-ресурсам.

– Conjur Secrets Manager Enterprise – обеспечивает безопасное управление доступом к секретной информации для облачных, контейнерных приложений и инструментов DevOps.

– Endpoint Privilege Manager – реализует комплексную защиту от атак, использующих административные привилегии.

– Cloud Entitlemets Manager (CEM) – обеспечивает аудит и анализ привилегий доступа в облачных средах 24/7.

Решения CyberArk используют организации всех сегментов и отраслей бизнеса, в том числе банковские, страховые, финансовые, энергетические, фармакологические, ритейл- и телеком-компании.

«Договор с Axoft позволит вендору увеличить вовлеченность партнеров в продажи продуктов CyberArk, расширить охват заказчиков. На базе Axoft будет создан технологический центр по работе с решениями CyberArk: партнеры и заказчики смогут обращаться к нам за квалифицированными консультациями, помощью в реализации пилотов и внедрений решений», – сказал Иван Соломатин, руководитель направления по развитию бизнеса департамента продуктовой экспертизы компании Axoft.

В рамках технологической практики Axoft проводит аудит и помогает с выбором необходимых технологий, осуществляет подготовку и трансформацию процессов внутри работы команд, проводит грамотную оценку лицензирования решений в проектах, реализует пилотные проекты по тестированию конкретных сборок, помогает при подготовке экономического обоснования для внедрения методологии DevSecOps, а также внедрении и настройке технических продуктов с последующем сопровождением и технической поддержкой.

«Фокус нашего сотрудничества с Axoft будет направлен на повышение безопасности сред разработки российских компаний и будет включать управление секретами в DevOps, предоставление гранулированного доступа к современной микросервисной инфраструктуре, а также обеспечение «комфортной» защиты рабочих станций разработчиков. Axoft в этом направлении успешен, а экспертиза коллег значима для всего рынка. Мы рассчитываем существенно усилить наши позиции в DevSecOps на российском рынке за счет этого сотрудничества», – отметил Олег Котов, региональный директор CyberArk по России и СНГ.

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