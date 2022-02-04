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Accenture: мировой рынок ИБ-услуг к 2025 году достигнет объема в $94 млрд

По оценке Accenture мировой рынок услуг в сфере кибербезопасности будет расти на 13% в год и достигнет объема в $94 млрд к 2025 г. Главными направлениями развития станут кибербезопасность как сервис и автоматизация операций ИБ, особое внимание будет уделено защите критической инфраструктуры и приложений.

По мнению Accenture, рост расходов на кибербезопасность обусловлен различными факторами, в частности постоянным увеличением объема вредоносного ПО. Непрерывно эволюционируют методы злоумышленников. Услуги хакеров становятся более доступны и часто используются как средство конкурентной борьбы или легкого заработка, что привело к формированию модели Cybercrime-as-a-Service (киберпреступление как услуга).

Зависимость бизнес-экосистем от стабильной работы цифровой инфраструктуры делает компании крайне уязвимыми перед ИБ-угрозами. Эффективность атак при этом растет, так как киберпреступники вооружаются современными цифровыми технологиями, включая ML/AI-решения (машинное обучение/искусственный интеллект).

Симметричным ответом мошенникам на использование ИИ станет развитие решений с применением ML/AI для защиты сетей, данных, конечных устройств, доступа, приложений, облаков и пр. По прогнозам, сегмент ИБ-решений с применением ИИ к 2027 г. может составить $46 млрд.

В построении информационной защиты у современных компаний остается множество узких мест. Так, атаки ведутся комплексно – на экосистемы и цепочки поставок – и противостоять им организованно вместе с партнерами предстоит научиться.

Масштабная цифровизация экономики требует молниеносного вывода на рынок (time-to-market): в итоге многие приложения и решения выходят в продуктив в «сыром» небезопасном виде.

«Ряд приложений выходит на рынок с большим количеством уязвимостей, а устраняются они не всегда оперативно. В совокупности с «дырами» в инфраструктуре и средствах безопасности их наличие серьезно повышает ИБ-риски для компаний», – сказал руководитель практики информационной безопасности Accenture в России Андрей Тимошенко.

В итоге темпы цифровой трансформации опережают развитие ИБ. Сказывается и нехватка специалистов: в мире около 3,5 млн незакрытых вакансий ИБ-специалистов.

Ответом на эти вызовы станет развитие модели Security-as-a-service (безопасность как сервис) – эта модель позволяет быстро решить актуальные задачи даже в условиях дефицита кадров. Также для реализации комплексных ИБ-стратегий и защиты экосистем бизнеса будут создаваться объединенные киберцентры — Cyber Fusion Center, объединяющие за одним столом компетенции по ИТ, ИБ, рискам, комплаенсу, экономической безопасности и различным направлениям бизнеса для быстрого реагирования на цифровые риски и угрозы.

Инструменты аналитики будут применяться в сфере информационной безопасности все более активно: это даст возможность эффективнее находить «узкие» места в инфраструктуре, быстрее предвосхищать атаки и точнее ранжировать риски.

Развиваются инструменты аналитики киберугроз (Cyber Threat Intelligence и Threat Hunting) и выявления аномалий (Anomaly Detection). Для тестирования гипотез, проверки надежности инфраструктуры и повышения эффективности выявления и прогнозирования кибератак будут создаваться различные варианты кибердвойников ИТ- и ИБ-инфраструктуры и систем компании.

Вырастет востребованность услуг по развитию ИБ-компетенций, включая проведение киберучений и киберполигоны, повышение осведомленности, развитие знаний и навыков пользователей в области ИБ. Также это касается инструментов обеспечения безопасности удаленной работы: инфраструктуры, удаленного подключения и облаков.

«На массовом рынке росту киберпреступлений также способствует распространение фейковой информации и проникновение удаленной идентификации в разные сферы жизни. Здесь тоже предстоит решить множество задач, в частности – применение биометрической информации, это станет отдельным и перспективным направлением», – отметил Андрей Тимошенко.

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