Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Стратегия безопасности
|

Эксперты Eset рассказали, как мошенники используют QR-коды, чтобы красть деньги

Эксперты Eset рассказали, как мошенники используют QR-коды, чтобы красть деньги. Технология сканирования QR появилась еще в середине 1990-х, но лишь в XXI веке с распространением смартфонов она стала массово использоваться во всех сферах жизни. Когда началась пандемия и появились цифровые пропуска, QR-коды стали особенно популярны. Сегодня их используют в ресторанах вместо меню или в чеке для быстрого перевода чаевых. В торговле и банковских сервисах – для бесконтактных платежей и сбора личных данных клиентов.

QR – это код «быстрого отклика», который вмещает до 707 символов, и его легко распознать с помощью камеры смартфона. В QR можно закодировать URL, текст, логотип, а также определенное действие, например, звонок или осуществление платежа.

Многофункциональностью технологии с успехом пользуются киберпреступники.

Один из самых простых, популярных и опасных способов мошенничества – подмена QR-кодов в людных местах. Злоумышленники распечатывают свои собственные коды и наклеивают их поверх настоящих на стендах в торговых центрах, концертных площадках, возле банков. Сканируя подделку, пользователи попадают на фишинговые страницы, рискуя скомпрометировать банковскую карту, дать согласие на платный звонок или SMS, а также скачать на телефон нежелательное ПО.

Чтобы обезопасить себя, эксперты Eset рекомендуют: прежде чем сканировать QR-код в публичном месте, убедитесь, что это не наклейка поверх оригинального кода; отсканировав QR-код, всегда проверяйте URL – в адресной строке браузера должен быть значок замка, указывающий на защищенное соединение. Даже если название сайта похоже на официальную страницу, это может оказаться фишинговой страницей-подделкой; будьте осторожны, проводя через QR-код платежи непроверенным ИП и магазинам. Уточните в интернете, нет ли жалоб на данного продавца; используйте проверенные приложения для сканирования и генерации QR-кодов. Высокий рейтинг и наличие положительных отзывов в магазине приложений – хороший знак; в настройках приложения отключите QR-сканеру возможность автоматически открывать сайты, добавлять контакты, загружать файлы, подключаться к Wi-Fi, совершать звонки и отправлять сообщения.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В ОС Linux 10 лет работает «жучок» АНБ США, следящий за «военкой» и телекомом по всему миру

Мошенники придумали, как заставить людей месяцами работать на удаленке без зарплаты

Хакеры захватывают ПК, чьи хозяева пользуются чатами Microsoft Teams

Российские пользователи Android оказались под гнетом массовой слежки

Российские разработчики чипов избежали огромных госсанкций за просроченный криптопроект

Россиянам запретили выбрасывать в мусор ПК и мобильники

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие кнопочные телефоны: хиты продаж

7 самых страшных мифов об интернете и компьютерах: где правда?

Лучшая техника в подарок на 23 февраля: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Внеземная алхимия: 5 необычных вещей, которые происходят только в космосе

Изотопный анализ древних слитков раскрыл секреты железного века

Как Бозон Хиггса мог уберечь Вселенную от мультиколлапса
Показать еще