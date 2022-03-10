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R-Vision совместно с МТЕ поможет БГУИР в образовательном процессе

R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, «Мультитек инжиниринг» (МТЕ), белорусская технологическая компания в сфере информационной безопасности и Белорусский государственный университет информатики и радиоэлектроники (БГУИР) заключили соглашение о сотрудничестве. Партнерство нацелено на создание благоприятных условий для повышения качества образовательного процесса кафедры защиты информации БГУИР.

Сотрудничество предусматривает взаимодействие компаний R-Vision, МТЕ и БГУИР по ряду вопросов – в первую очередь, ориентированных на совместную научно-исследовательскую и образовательную деятельность, в частности, подготовку будущих ИБ-специалистов. Стороны также договорились об обмене опытом, экспертизой и практическими навыками в области управления кибербезопасностью.

Таким образом, студенты БГУИР получат возможность работать с последними версиями специализированных программных продуктов R-Vision и смогут еще до выпуска из вуза сформировать профессиональные компетенции в области информационной безопасности.

В соответствии с договором, для кафедры защиты информации БГУИР будет обеспечена поставка, обучение и консультирование по трем продуктам экосистемы R-Vision: R-Vision IRP (Incident Response Platform) – платформа для автоматизации реагирования на инциденты информационной безопасности; R-Vision SGRC (Security Governance, Risk, Compliance) – платформа централизованного управления активами, аудитами и оценки рисков; R-Vision TIP (Threat Intelligence Platform) – платформа управления данными киберразведки.

«Создание необходимых условий для подготовки и развития высококвалифицированных технических кадров – одна из важных инициатив для компании R-Vision. Мы рады, что благодаря партнерским отношениям с ведущим в Республике Беларусь университетом в сфере информационных технологий, мы помогаем будущим ИБ-специалистам освоить не только теоретические, но и практические знания, предоставляя набор современных и востребованных инструментов кибербезопасности. Уверен, что обмен опытом и практическими навыками, необходимыми для успешной профессиональной деятельности, даст возможность БГУИР осуществлять еще более эффективную подготовку специалистов в этой области», – отметил Александр Бондаренко, генеральный директор компании R-Vision.

Кроме того, компании R-Vision и МТЕ будут оказывать содействие в разработке образовательных материалов для студентов БГУИР: учебных программ общих и специальных курсов, планов семинарских занятий, программ проведения практик, связанных с вопросами обеспечения информационной безопасности.

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