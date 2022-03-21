«Информзащита» запускает услугу экспресс-аудита рисков информационной безопасности

«Информзащита» объявила о запуске услуги экспресс-аудита рисков информационной безопасности на фоне введения санкций западными вендорами и перевода систем на российские аналоги. В условиях, когда решения необходимо принимать молниеносно, но при этом не допустить фатальной ошибки, именно экспресс-аудит поможет проанализировать инфраструктуру, ее уязвимости и риски и предложить оптимальное сочетание отечественных решений по ИБ для каждого конкретного заказчика, считают в компании.

Отрасль ИТ оказалась одной из самых пострадавших после введения жестких санкций Запада. Сотрудничество с Россией приостановили крупнейшие иностранные разработчики, найти замену которым довольно не просто – этот процесс может занять некоторое время, а оно для бизнеса важнее всего. В таких условиях российским компаниям приходится не только сохранять бесперебойную работу систем, чтобы обеспечить все бизнес-процессы, но и заботиться об их безопасности.

В связи с данными событиями сегодня наблюдается многократный рост запросов на замену зарубежных продуктов, а также на перенос инфраструктуры в отечественные облачные сервисы, отмечают в «Информзащите». Если раньше импортозамещение ИТ- и ИБ-решений шло размеренными темпами, и многие специалисты не верили, что оно полностью осуществимо даже к 2024 г., то сегодня условия изменились.

«Самый высокий спрос мы наблюдаем сейчас на такие продукты, как межсетевые экраны, системы обнаружения и предотвращения вторжений, антивирусы, песочницы и антиспам-системы, – сказал заместитель технического директора «Информзащиты» Александр Кузнецов. – Но детальный анализ нужно делать для каждой системы индивидуально».

Чтобы бизнес не переставал функционировать, перейти с зарубежных на отечественные продукты необходимо в кратчайшие сроки. При этом следует учитывать слишком много факторов и иметь в виду наиболее критичные с точки зрения отказа в обслуживании объекты инфраструктуры. Здесь требуется детальный аудит рисков в части использования оборудования и ПО, применяемого сейчас в инфраструктуре.

«Можно с уверенностью сказать, что цена ошибок возросла в разы, поэтому перед внедрением чего-то нового важно понять, насколько безболезненно это будет для организации. Мы, как интегратор, десятилетия аккумулируем и западный, и отечественный опыт разработки в ИБ, поэтому видим полную картину», – сказал главный архитектор «Информзащиты» Павел Демидов.

Помимо этого, эксперты компании помогают совершить переход с зарубежных облачных решений на аналогичные standalone-решения или облака российских провайдеров.