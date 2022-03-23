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Подтверждена совместимость ОС No Touch Desktop и устройств «Рутокен»

Компания «Актив», российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации, и ЗАО «ОЛЛИ Информационные Технологии», дистрибутор компании Stratodesk на территории России и ЕЭС, завершили испытания, подтвердившие совместимость и корректную работу в операционной системе No Touch Desktop интеллектуальных USB-токенов и смарт-карт «Рутокен».

NoTouch Desktop – операционная система и решение по управлению клиентскими устройствами виртуального рабочего стола и рабочего стола в качестве услуги (DaaS). NoTouch Desktop позволяет превратить любой компьютер, тонкий клиент, ноутбук или устройство Raspberry Pi в безопасное, централизованно управляемое тонкое конечное устройство. Решение обеспечивает мгновенное использование операционной системы NoTouch OS на тысячах устройств и управление ими из единого центра.

Комплексное решение компаний Stratodesk и «Актив» предполагает защиту удаленного подключения к ресурсам организации и рабочим местам через клиент с No Touch OS. Защита основана на технологии строгой двухфакторной аутентификации с использованием интеллектуальных USB-токенов и смарт-карт «Рутокен» 2151, линеек «Рутокен» ЭЦП 2.0 и «Рутокен» ЭЦП 3.0 NFC. Двухфакторная аутентификация заменяет менее надежную однофакторную парольную аутентификацию. При этом дополнительным фактором защиты выступает фактор физического владения устройством, а PIN-код защищен от перебора встроенным механизмом блокировки. Удаленное подключение к ресурсам происходит с помощью электронной подписи пользователя, которую невозможно подделать. Устройства «Рутокен» являются самостоятельными СКЗИ, т.е. вычисляют электронную подпись внутри чипа USB-токена или смарт-карты, не передавая ключи за пределы защищенной памяти. Извлечение USB-токена или смарт-карты «Рутокен» автоматически блокирует удаленное рабочее место.

Корректная работа и совместимость интеллектуальных ключевых носителей «Рутокен» с ОС NoTouch Desktop, разработанной компанией Stratodesk, была проверена специалистами «Актив» и «ОЛЛИ информационные технологии». По завершении испытаний был подписан трехсторонний сертификат, подтверждающий надежную работу устройств «Рутокен» в составе комплексного решения.

«Подтверждение совместимости Stratodesk No Touch OS с устройствами “Рутокен” – это отличная новость для всех наших клиентов, которые используют гибридный формат работы. Благодаря нашему сотрудничеству клиенты получают надёжные гарантии информационной безопасности данных их компаний. Это решение выводит на новый уровень безопасность удаленных рабочих мест пользователей, в том числе при использовании VPN », - отметила Евгения Крулик, менеджер по продуктам Stratodesk компании «ОЛЛИ дистрибуция».

***

Компания «Актив» — российский производитель и разработчик программно-аппаратных средств защиты информации. Компания предлагает продукты и решения под брендом «Рутокен» для аутентификации, электронной подписи, обеспечения безопасности межмашинного взаимодействия, а также решения для контроля распространения ПО и защиты от реверс-инжиниринга под брендом Guardant. Кроме того, направление Aktiv.Consulting оказывает услуги в сфере консалтинга и аудита информационной безопасности. Компания «Актив» основана в 1994 г. и располагает собственным подразделением НИОКР и производственным комплексом, который находится в Москве.   

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