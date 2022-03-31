Vipnet Safeboot работает на устройствах компании «ICL техно»

«Инфотекс» и «Айсиэл техно» сообщили об успешном завершении тестирования работы программного модуля доверенной загрузки уровня UEFI BIOS Vipnet Safeboot 2.1 на ноутбуках Raybook Si1512, Raybook Si1512 v2 и моноблоке S131Mi.

Vipnet Safeboot предназначен для защиты рабочих станций, серверов, в том числе и серверов виртуализации, от угроз несанкционированного доступа на этапе загрузки и от атак на BIOS. Vipnet Safeboot соответствует требованиям ФСТЭК России к средствам доверенной загрузки уровня базовой системы ввода-вывода 2 класса и может применяться для защиты: информационных систем персональных данных до УЗ1 включительно; государственных информационных систем до 1 класса защищенности включительно; автоматизированных систем управления технологическим процессом до 1 класса защищенности включительно; информационных систем, отнесенных к значимым объектам критической информационной инфраструктуры до категории значимости К1.

Согласно заключению Министерства промышленности и торговли, ноутбуки Raybook и моноблок Saferay от «ICL техно» полностью соответствуют всем критериям, изложенным в приложении к постановлению Правительства №719 и считаются изделиями, произведенными на территории России.