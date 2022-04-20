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Bi.Zone и «Транстелеком» помогут бизнесу защитить веб-приложения от кибератак

Бизнес-клиенты «Транстелекома» получат возможность защитить веб-приложения от кибератак за счет сервиса Web Application Firewall (WAF) компании Bi.Zone.

Решение обеспечивает многоуровневую защиту веб-сервисов и API, противодействует ботнет-активности, выявляет уязвимости в веб-приложениях. При этом его облачная реализация позволит заказчикам оптимизировать расходы. Во-первых, не потребуется закупать и обслуживать оборудование для работы сервиса: отказоустойчивая сеть фильтрации развернута в облаке Bi.Zone. Во-вторых, не придется искать ресурсы на администрирование WAF — за это будут отвечать «Транстелеком» совместно с Bi.Zone.

«Вопрос безопасности приложений для наших клиентов решается по сервисной модели, под ключ. Технические специалисты по управлению решением WAF готовы создать индивидуальный профиль защиты исходя из требований заказчика, будут следить за инцидентами 24/7 и реагировать на них. Кроме того, мы можем настроить интеграцию с услугой защиты от DDoS-атак, при этом обеспечить круглосуточную поддержку, гарантию соблюдения SLA и экономию. Именно комплексный подход к кибербезопасности способен защитить критически важные интернет-сервисы наших клиентов, — сказал директор по продуктам компании «Транстелеком» Алексей Зорин.

«WAF на основе разработки Bi.Zone — полностью российское решение, отвечающее самым высоким требованиям к продуктам такого класса. Он предотвращает все виды атак, блокирует попытки злоумышленников похитить конфиденциальные данные, подобрать пароли или изменить содержание сайта. Способен защитить веб-приложения заказчиков «Транстелеком», даже если они содержат уязвимости — WAF оперативно их обнаружит и не позволит злоумышленникам ими воспользоваться», — отметил директор по росту Bi.Zone Рустэм Хайретдинов.

Сервис Bi.Zone WAF включен в реестр отечественного программного обеспечения.

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