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Simplity выбрала продукты «Сёрчинформ» для защиты клиентов

Провайдер ИТ- и ИБ-услуг Simplity (ООО «Вымпел-профит») внедрил продукты экосистемы «Сёрчинформ» у себя и выбрал их для реализации клиентских проектов

Simplity начал внедрять решения ИБ-разработчика «Сёрчинформ» у своих клиентов. Успешно реализованы проекты по развертыванию DLP-системы «Сёрчинформ КИБ», DCAP-системы Fileauditor и «Сёрчинформ SIEM» в торгово-производственных компаниях, организациях финансового сектора и ритейла.

Одна из задач, которую перед Simplity ставят клиенты, – повышение текущего уровня ИБ, в частности, защищенности данных и эффективности мониторинга событий информационной безопасности. Выбор в пользу решений «Сёрчинформ» был сделан после тестирования систем нескольких производителей.

«Продукты вендора легко развернуть как с привлечением инженера, так и самостоятельно. Процесс занимает 1-2 часа при подготовленной платформе. Мы высоко оценили уровень техподдержки и бесплатного ознакомительного обучения, которое проводят менеджеры внедрения «Сёрчинформ». Кроме того, так как все необходимые инструменты ИБ работают в одной экосистеме, это существенно упрощает и обучение, и интеграцию решений друг с другом», – сказал директор направления ИБ-сервисов Simplity Валерий Вокуев.

В итоге в ИТ-инфраструктуре клиентов развернуты комплексы из DLP- и DCAP-систем «Сёрчинформ», что позволяет проводить аудит всей информации, а также обеспечить защиту от утечек и компрометации данных. Внедрение SIEM позволило работать с различными источниками событий ИБ в «одном окне»: система группирует, анализирует события и при необходимости оповещает об инциденте.

«Simplity – партнер «Сёрчинформ» и предлагает заказчикам те решения, в эффективности которых убедился сам. Компания внедрила основные системы для обеспечения внутренней безопасности (DLP-, DCAP- и SIEM-систему). Это подход, который позволяет комплексно решать вопрос защиты данных, – на уровне файловых хранилищ, на уровне каналов передачи данных и, наконец, на уровне всей ИТ-инфраструктуры. Кроме прочего, это означает более быстрое разворачивание защитных средств, большую отдачу от них и экономию на кадровых ресурсах», – отметил руководитель отдела аналитики «Сёрчинформ» Алексей Парфентьев.

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