Group-IB обнаружила в России 7,5 тыс. незащищенных баз данных

Group-IB в ходе глобального исследования цифровых активов выявила около 400 тыс. общедоступных баз данных, хранящихся в открытом доступе. Почти 7,5 тыс. «бесхозных» находятся на российских серверах. Эксперты Group-IB предупреждают, что незащищенные базы данных являются легкой добычей для киберпреступников и могут привести не только к утечкам персональных данных, но и целевым атакам на организации.

Глобальное исследование, проведенное экспертами подразделения Group-IB Attack Surface Management, охватывает период с I квартала 2021 г. по I квартал 2022 г. Согласно отчету, уже к концу 2021 г. количество общедоступных баз данных в мире составляло 308 тыс. Большинство из них хранилось на серверах в США, Китае, Германии, Франции и Индии. В I квартале 2022 г. их число выросло на 12% и достигло 399200.

Обнаружив доступную базу данных, злоумышленники могут украсть конфиденциальную информацию или использовать ее как точку входа для дальнейшего продвижения по сети. По данным IBM, в прошлом году средняя стоимость утечки данных увеличилась с $3,86 млн до $4,24 млн, а международные компании были оштрафованы почти на $1,2 млрд за нарушение Общего регламента защиты персональных данных (GDPR).

В России в 2021 г. были обнаружены 5493 незащищенных базы данных, а в целом за отчетный период — 7426. Согласно выводам подразделения Group-IB Attack Surface Management, с момента обнаружения базы до изъятия ее из публичного доступа в России проходит в среднем 250 дней, при том, что в мире эта процедура происходит быстрее — в среднем за 170 дней.

Дальнейшая цифровизация сервисов, миграция данных в облачные инфраструктуры приводят к росту цифровых активов в мире. Часть из них оказывается в «тени» — при том, что к ним есть доступ извне, организация их не обновляет, не контролирует и не защищает.

Подразделение Group-IB Attack Surface Management ежедневно сканирует пространство IPv4 (англ. Internet Protocol version 4, фактически весь интернет) и выявляет не только актуальные киберугрозы — вредоносное ПО, фишинговые панели, но и незащищенные корпоративные цифровые активы. К ним могут относиться забытые облачные сервисы с уязвимым программным обеспечением, некорректно сконфигурированные базы данных, случайно ставшие доступными из сети, или самостоятельно развернутые веб-сервера — все, что может привести к несанкционированному доступу к инфраструктуре компании.

«Появление неконтролируемых ИТ-ресурсов подвергает организации серьезному риску и сводит на нет инвестиции в сетевую безопасность, — сказал Тим Бобак, руководитель отдела Group-IB Attack Surface Management. — По нашим данным, более 50% инцидентов, расследованных лабораторией цифровой криминалистики Group-IB в 2021 г., произошли в результате эксплуатации уязвимостей периметра и могли быть предотвращены. Для этого необходимы надежные инструменты для мониторинга и комплексной инвентаризации имеющихся цифровых активов».

Новое решение Group-IB для управления поверхностью атаки (EASM) с помощью данных киберразведки Threat Intelligence обеспечивает полный мониторинг всех доступных извне цифровых активов организации, выявляет уязвимости, приоритизирует критические риски. Это самый «легкий» и внешне простой продукт Group-IB, позволяющий на одном дашборде видеть все риски кибербезопасности компании в режиме реального времени: от утечек данных до открытого порта RDP, что существенно сокращает время и ресурсы ИТ-службы и команды безопасности, освобождая их для более приоритетных проектов.