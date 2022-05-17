Вышла новая версия системы резервного копирования RuBackup 1.9

Входящий в ГК «Астра» разработчик средств резервного копирования ООО «Рубэкап» сообщает о выпуске новой версии СРК RuBackup 1.9.

RuBackup — это масштабируемое, гибкое и производительное мультиплатформенное клиент-серверное приложение для автоматизированного создания резервных копий. Его применение позволяет обеспечивать сохранность данных пользователей и домена, автоматизированных рабочих мест, систем виртуализации и т.д., а также оперативно восстанавливать информацию после катастроф. Основные области использования продукта — виртуальные инфраструктуры, базы данных, физические сервера, data-центры и «облачные» сервисы. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

В версии RuBackup 1.9 появилась возможность делать резервное копирование на отдельном хосте, не включенном в СРК, и размещать копии на выделенных устройствах (дисках, флешках) или в сетевой файловой системе (NFS, CIFS). Процесс запускается как по расписанию, так и по запросу пользователя. Автономное хранилище монтируется только для выполнения резервного копирования.

Кроме того, разработчики реализовали ролевую модель доступа к администрированию системы. Суперпользователь уполномочен изменять любые настройки, а супервайзеры — все параметры, кроме глобальных, определяющих ключевые характеристики работы СРК. Мейнтейнеры могут управлять устройствами, на которых хранятся резервные копии для определенных медиа-серверов, а права обычных администраторов можно ограничить, чтобы они контролировали только определенную группу клиентов.

Исходя из правил глобального расписания или стратегий резервного копирования, пользователь сам определяет для задач приоритеты, и они действуют в рамках одного клиента. Сначала выполняются более важные задачи, а после них — те, значимость которых меньше. Это позволяет избежать конкуренции и в первую очередь обеспечить сохранность наиболее критичных данных. Задачи от разных клиентов система обрабатывает вне зависимости от приоритетов, что исключает простои в ее работе.

В новой версии продукта есть функционал для безагентного резервного копирования и восстановления виртуальных машин в среде виртуализации Aerodisk AIST с поддержкой дедупликации и удаленной непрерывной репликации критичных виртуальных машин в независимый комплекс.

Данные из резервных копий администраторы СРК могут централизованно восстанавливать на клиенте без его участия. Эта опция может отключаться, когда восстановление информации входит в зону ответственности клиента или чтобы случайно не повредить работающую систему, запустив процесс.

В RuBackup 1.9 добавлены новые модули для резервного копирования СУБД MS SQL for Linux, SQLite, Tarantool, PostgreSQL 13, а также модуль для копирования и восстановления объектов, размещенных в облаке S3.

В серверную группировку RuBackup можно включить несколько медиа-серверов, чтобы распределить между ними нагрузку, а для вновь создаваемых задач предусмотрен функционал автоматической балансировки. Пулы хранения резервных копий могут быть объединены в специальную динамическую группу как на одном, так и на нескольких медиа-серверах. Есть возможность создать несколько таких групп и определить для них критические параметры, при которых для выполнения задачи система будет использовать один из самых свободных пулов на наименее загруженном сервере.

«Сегодня RuBackup полностью закрывает потребности компаний по всему комплексу задач резервного копирования виртуальных машин и защищает ИТ-инфраструктуру. Мы постоянно работаем над усовершенствованием системы, каждая новая ее версия обладает все более востребованными и сильными характеристиками. Пользователи могут быть уверены в сохранности своих данных: в случае сбоя в работе их можно в любой момент легко и быстро восстановить. RuBackup входит в реестр Минцифры России, решение совместимо с ОС, системой виртуализации Astra Linux и другими отечественными платформами, а также с российскими СУБД и множеством импортонезависимых программных и аппаратных продуктов», — сказал Андрей Кузнецов, генеральный директор ООО «Рубэкап».

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Компания «Рубэкап» специализируется на разработке и развитии системы автоматического резервного копирования RuBackup. Входит в ГК «Астра» и является технологическим партнером ГК Astra Linux, российского разработчика защищенных операционных систем и платформ виртуализации. Программное решение Rubackup — полностью отечественная разработка «с нуля», включенная в реестр Минцифры под номером № 6808 и официально сертифицированная в рамках программы Ready for Astra Linux. Применяется для защиты ИТ-инфраструктур организаций от потери данных.

ГК «Астра» — объединение самостоятельных отечественных ИТ-брендов, включающее, наряду с ОС и системой виртуализации Astra Linux, диспетчер подключений виртуальных рабочих мест Termidesk производства компании «Увеон — облачные технологии», комплекс средств резервного копирования RuBackup, созданный в ООО «Рубэкап», а также мобильное рабочее место WorksPad, систему корпоративной почты RuPost, программный комплекс для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro и платформы управления физическими и виртуальными инфраструктурами компании ISPsystem DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Программные продукты ГК «Астра» используются в государственных и коммерческих организациях, в госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.