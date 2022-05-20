Платформа Big Data Innostage усилит киберзащиту российского бизнеса

Компания Innostage, российский ИБ-интегратор, продемонстрировала возможности решения Big Data Innostage. Новый продукт разработан командой Innostage. Он анализирует накопленные данные, собранные средствами мониторинга, чтобы снижать число ложных срабатываний, минимизировать пропуски реальных инцидентов и расставлять приоритеты в реакции на события. Об этом CNews сообщили представители Innostage.

Big Data Innostage объединяет данные на единой платформе, чтобы формировать общее видение всей ИБ-картины по сведениям из разнородных источников. Оно предназначено для крупных компаний с собственным центром мониторинга ИБ (SOC), либо заказчиков, эксплуатирующих SIEM-системы. Благодаря низкой стоимости обработки события Big Data Innostage будет оптимальным решением для организаций, собирающих и обрабатывающих большие массивы данных о ИБ-событиях. В подобных сценариях требуется высокие скорости обработки таких данных или дополнительные операции по их приведению к единому виду для последующей работы — например, с датчиков устройств IoT, в рамках задач машинного обучения, в задачах повторяющегося технологического процесса или применения единого хранилища данных о событиях ИБ.

При этом не важна скорость поступления событий и то, сколько данных нужно хранить по времени: решение опирается исключительно на ресурсные возможности, предоставленные клиентом. Big Data Innostage обеспечивает низкую стоимость обработки события. Данные, которые собирает решение, фильтруются, оптимизируются и трансформируются. Благодаря этому получившиеся массивы занимают меньше пространства, чем при хранении в SIEM или на СХД.

«Статистика говорит о том, что до 90% событий в SOC-центрах — ложные. Они отвлекают ИБ-команды от реальных инцидентов. Big Data Innostage помогает коллективам SOC/SIEM работать с большей эффективностью, а компаниям — сокращать затраты, приходящихся на SOC/SIEM и на средства информационной безопасности в целом», — сказал Юрий Бутузов, руководитель отдела СЗИ и направления BigData ГК Innostage.

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Группа компаний Innostage специализируется на решении задач в области кибербезопасности. В рейтинге CNews Security компания занимает 12 место, а также четвертую позицию среди ИБ-интеграторов. Ключевые направления деятельности: информационная безопасность, внедрение средств защиты информации, системная интеграция, безопасность АСУ ТП и комплексных инженерно-технических средств. Офисы расположены в Казани, Москве, Краснодаре, Иннополисе.