Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с системой управления Avanpost PKI 6

«Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, и «Аванпост», российский разработчик систем аутентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия, сообщили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов.

Результаты тестовых испытаний подтверждают работоспособность и корректность совместного функционирования USB-токенов и смарт-карт Jacarta от «Аладдин Р.Д.» и системы управления элементами инфраструктуры открытых ключей Avanpost PKI версии 6 от «Аванпост».

Совместимость и корректность совместного использования доказана для USB-токенов и смарт-карт Jacarta PKI, Jacarta PRO, «Jacarta-2 ГОСТ», «Jacarta-2 PKI/ГОСТ», «Jacarta-2 PRO/ГОСТ» и USB-токенов для хранения цифровых сертификатов и контейнеров программных СКЗИ Jacarta LT. Для корректной совместной работы продуктов необходимо использовать дополнительное ПО «Единый клиент Jacarta» версии 2.13 или выше. Совместимость подтверждена для следующих операционных систем: Microsoft Windows 7/8/8.1/10 (32/64-bit) и Windows 11 (64-bit).

Система Avanpost PKI предназначена для учета и управления жизненным циклом цифровых сертификатов и лицензий на СКЗИ, автоматизации процесса выпуска сертификатов на носители, поэкземплярного учета криптографических средств согласно всем требованиям законодательства и регуляторов. При совместной работе с Avanpost PKI 6 USB-токены и смарт-карты Jacarta позволяют организовать двухфакторную аутентификацию пользователей в информационных системах, работу электронной подписи, целостность и конфиденциальность передаваемых данных, а также безопасное хранение ключевых контейнеров программных СКЗИ, профилей и паролей.

«Компании “Аванпост” и “Аладдин Р.Д.” являются технологическими партнёрами уже много лет, и совместимость Avanpost PKI со смарт-картами и USB-токенами Jacarta поддерживается и подтверждается, начиная с 4 версии продукта Avanpost PKI. Совместными усилиями мы способствуем не только технологическому развитию наших продуктов, но и внедрению институтов использования криптографических методов защиты информации в России в целом», – сказал Евгений Галкин, системный архитектор компании «Аванпост».

«Мы рады сообщить о завершении тестовых испытаний на совместимость электронных ключей Jacarta с новой версией Avanpost PKI v.6. Возможность централизованного управления всеми элементами, включая управление электронными ключами и смарт-картами, является важной частью при построении безопасной и удобной инфраструктуры открытых ключей. Наши общие заказчики теперь могут быть уверены, что Avanpost PKI 6 поддерживает все актуальные модели линейки Jacarta, что делает процесс их учета и управление жизненным циклом простым и максимально автоматизированным», – отметил Сергей Челышев, руководитель группы интеграции «Аладдин Р.Д.».