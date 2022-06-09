R-Vision и МГЛУ имени Мориса Тореза объявили о сотрудничестве

Компания R-Vision, российский разработчик систем кибербезопасности, и кафедра Международной информационной безопасности Московского государственного лингвистического университета имени Мориса Тореза (МИБ МГЛУ) подписали соглашение о сотрудничестве. Основными направлениями совместной работы станут организация академических и научных мероприятий, с целью создания благоприятной образовательной среды для подготовки квалифицированных ИБ-кадров. Об этом CNews сообщили представители R-Vision.

Подписанное соглашение предполагает системную работу сторон по направлению профессиональной подготовки студентов, совместную научно-исследовательскую деятельность, а также обмен опытом и накопленной экспертизой в сфере информационной безопасности.

Одним из приоритетных направлений сотрудничества стала возможность использования студентами МИБ МГЛУ в образовательном процессе последних версий специализированных программных продуктов R-Vision.

Соглашение также предусматривает, что у студентов МИБ МГЛУ появится больше возможностей и перспектив для профессионального и карьерного развития. Например, учащиеся последних курсов, еще до выпуска из ВУЗа, смогут применять полученные во время обучения в Университете знания на практике. Весной 2022 г. часть студентов кафедры Международной информационной безопасности уже приступила к производственной практике в структурных подразделениях компании R-Vision, в ходе которой практиканты повышают уровень профессиональных компетенций в сфере кибербезопасности, а также и углубляют навыки работы с программными продуктами вендора.

Еще один важный аспект сотрудничества связан с реализацией программы стажировок в МИБ МГЛУ с последующим трудоустройством выпускников Университета. Программа предоставляет ее участникам возможность принять участие в проектах команды R-Vision и поработать над реальными практическими задачами, а в случае успешного прохождения стажировки — присоединиться к штату.

«Поддержка проектов в сфере образования является для R-Vision одним из приоритетных направлений. Партнерство с кафедрой Международной информационной безопасности ведущего лингвистического университета России открывает возможности для совместной работы и в образовательной, и в научной сферах. Уверены, что наше сотрудничество будет плодотворным и позволит молодым специалистам получить доступ к современным программным продуктам и технологиям, а также ценный практический опыт работы над реальными проектами в сфере кибербезопасности», — сказал Александр Бондаренко, генеральный директор компании R-Vision.

«Сегодня техническое образование испытывает трудности, связанные с оторванностью от практики и реального производственного сектора. Скорость появления новых технологий превышает время необходимое для обучения технического специалиста. Кафедра Международной информационной безопасности МГЛУ ориентирована на современное качественное образование. Мы благодарны компании R-Vision за то, что она помогает нам нивелировать этот разрыв и превратить наших студентов в высококлассных специалистов», — отметил Вячеслав Самойлов, заведующий кафедрой международной информационной безопасности ФГБОУ ВО МГЛУ.

Стороны также намерены вести научную деятельность, в процессе которой эксперты компании R-Vision совместно преподавательским составом МИБ МГЛУ будут работать над различными, актуальными, как с теоретической, так и с практической точки зрения задачами: участвовать в научно-исследовательских и научно-технических проектах, обмениваться опытом и результатами исследований в сфере ИБ, разрабатывать учебно-методические материалы, учебные программы, планы семинарских занятий и др., чтобы в дальнейшем интегрировать их в образовательный процесс.

***

R-Vision – разработчик систем кибербезопасности. Компания с 2011 г. создает решения и сервисы, которые помогают бизнесу и государственным организациям по всему миру уверенно противостоять актуальным киберугрозам и обеспечивать надежное управление информационной безопасностью. Технологии R-Vision используются в банках, государственных структурах, нефтегазовой отрасли, энергетике, металлургии, промышленности и компаниях других отраслей.

Московский государственный университет имени Мориса Тореза – лингвистический ВУЗ. Сегодня в университете преподается 37 иностранных языков, работают многочисленные центры языков и культуры стран изучаемых языков.