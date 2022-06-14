Solar appScreener сертифицирован ФСТЭК России на соответствие требованиям УД4

Статический анализатор кода Solar appScreener получил сертификат ФСТЭК России на соответствие Требованиям по 4 уровню доверия (далее УД4) и техническим условиям. Документ подтверждает, что программное средство контроля защищенности Solar appScreener соответствует требованиям по безопасности информации средств технической защиты информации и средств обеспечения безопасности информационных технологий. Благодаря тому, что Solar appScreener имеет сертификат по УД4 по Требованиям доверия, решение может использоваться в организациях с высокими требованиями к безопасности используемого ПО – в том числе в тех организациях, где есть значимые объекты критической информационной инфраструктуры (ОКИИ).

Solar appScreener разработан в компании «РТК-Солар» и предназначен для анализа программного кода на наличие уязвимостей и недекларированных возможностей. Решение поддерживает 36 языков программирования. Среди преимуществ Solar appScreener – возможность анализа исполняемых файлов при отсутствии доступа к исходному коду, а также запатентованная технология для снижения ложноположительных и ложноотрицательных срабатываний – Fuzzy Logic Engine. Кроме подсвечивания уязвимостей в коде, анализатор предоставляет подробные рекомендации по их устранению и настройке средств защиты. Solar appScreener также может интегрироваться с различными репозиториями, системами и сервисами для обеспечения процессов безопасной разработки.

Средства защиты информации, которые соответствуют 4 уровню доверия, применяются в значимых объектах критической информационной инфраструктуры 1 категории, в государственных информационных системах 1 класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами 1 класса защищенности, в информационных системах персональных данных при необходимости обеспечения 1 уровня защищенности персональных данных, а также в информационных системах общего пользования II класса. Таким образом, заказчики, у которых есть такие объекты, могут использовать Solar appScreener.

Ранее в 2018 г. Solar appScreener уже проходил сертификацию ФСТЭК по 4 уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей (Требования к НДВ. Гостехкомиссия 1999). В 2020 г. требования ФСТЭК были обновлены. Для обеспечения максимальной защиты чувствительной информации заказчиков Solar appScreener «РТК-Солар» подал заявку на переоформление сертификата на соответствие новым Требованиям доверия. По итогам прошедших испытаний в лаборатории ФГУП «НПП «Гамма» 31 января 2022 г. получено положительное заключение о соответствии программного обеспечения Требованиям доверия по УД4, на основании которого ФСТЭК России переоформила сертификат соответствия на Solar appScreener.

«Безопасность государственных информационных систем и других объектов критической информационной инфраструктуры – вопрос стратегической важности. Сегодня в условиях повышенной активности киберпреступников, нацеленной в том числе на объекты КИИ, особенно важно уделять внимание всем аспектам информационной безопасности, – отметил Даниил Чернов, директор центра Solar appScreener компании «РТК-Солар». – Анализ исходного кода позволяет предотвратить атаки, которые реализуются через уязвимости ПО. Для нас, как компании, работающей со многими государственными заказчиками и другими субъектами КИИ, крайне важно обеспечить организации решением, которое соответствует всем актуальным требованиях государственных надзорных органов, в том числе ФСТЭК России».