«РТК-солар» инвестирует в кибербезопасность 22 млрд рублей

«РТК-солар», системообразующая компания в области кибербезопасности, объявила о запуске крупнейшей в отрасли инвестиционной программы, которая нацелена на все регионы России. Стратегические инвестиции «РТК-солар» составят 22 млрд руб. с горизонтом до 2025 г. и будут направлены в развитие технологий кибербезопасности – перспективные стартапы, более зрелые компании и собственные разработки. Для поддержки наиболее перспективных региональных команд «РТК-солар» совместно с Фондом «Сколково» разработали ряд инициатив для опережающего развития отрасли кибербезопасности в России и запустили проект «Хаб кибербезопасности». Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

По оценке «Сколково», в России насчитывается около 250 технологических компаний и игроков в сфере кибербезопасности различной степени зрелости, что характеризует современный рынок технологических компаний как узкий. Барьеры развития встречаются на каждой стадии жизни технологических стартапов – от возникновения до развития и масштабирования. Как следствие, количество игроков и интенсивность появления новых команд сегодня невысоки, что препятствует ускорению темпов технологического развития.

Компания «РТК-солар» создает обширную экосистему перспективных отечественных технологий в области кибербезопасности. Для усиления стека разрабатываемых технологий и действующих сервисов компания запускает крупнейшую в отрасли инвестиционную программу, которая распространяется на все регионы России. Объектами стратегических инвестиций станут инновационные технологии кибербезопасности и технологии, которые могут быть успешно применены в данной отрасли.

Игорь Ляпунов, генеральный директор «РТК-солар»: «История нашей компании начиналась с небольшой команды единомышленников. В рекордные сроки мы прошли путь от маленького стартапа до компании с многомиллиардной капитализацией. Благодаря этому опыту мы, как никто иной, понимаем, с какими вызовами сталкивается молодая команда новаторов, как сложно преодолеть барьеры роста на каждом из этапов жизненного цикла компании. Сейчас мы лидер рынка кибербезопасности, и видим, какое колоссальное влияние на отрасль и экономику страны оказывают перспективные технологические стартапы, их смелые идеи и разработки. Помощь этим компаниям – направление, выбранное стратегическим в “РТК-солар” вплоть до 2025 г.».

В рамках первого этапа реализации инвестиционной стратегии «РТК-солар» заключила меморандум о сотрудничестве с Фондом «Сколково». Цель соглашения – реализация совместных инициатив для опережающего развития отрасли кибербезопасности в России. Для этого «РТК-солар» и Фонд «Сколково» запускают «Хаб кибербезопасности», ключевой задачей которого станет поддержка перспективных технологий в сфере защиты от киберугроз.

Летом 2022 г. на базе «Хаба кибербезопасности» будет запущена программа скаутинга проектов в сфере кибербезопасности, по результатам которой будет обработано более 200 заявок от команд. Наиболее перспективным командам будет предоставлена возможность пройти акселерационную программу «Сколково» и протестировать свои решения на Национальном киберполигоне в масштабе отраслевых и межотраслевых киберучений. Участники из числа крупнейших государственных и коммерческих организаций страны смогут познакомиться с технологическими решениями стартапов.

На протяжении всего этого времени «РТК-солар» будет оказывать стартапам поддержку в качестве ментора, обеспечивать доступ к технической и бизнес-экспертизе, рыночной аналитике, каналам и платформенным технологиям доставки решений Solar MSS. Самые зрелые технологические стартапы смогут провести коммерческие пилоты и проверить рыночные гипотезы в целевых клиентах при поддержке и содействии «РТК-солар».

«Сейчас перед Фондом “Сколково” стоит задача ускорить процесс взращивания новых технологий для импортозамещения в критически важных и чувствительных отраслях. Кибербезопасность государственных предприятий и бизнеса является одним из ключевых условий штатного функционирования и наращивания оборотов, – отметил Константин Паршин, вице-президент, исполнительный директор кластера информационных технологий Фонда «Сколково» – Подписание меморандума с “РТК-солар” и запуск совместного “Хаба кибербезопасности” позволит создать механизмы для развития перспективных технологий в сфере кибербезопасности. По итогам проекта будут выявлены барьеры возникновения и успешного развития стартапов, партнеры проекта совместно будут разрабатывать и реализовывать инициативы по их устранению».

Комплекс мер для опережающего развития отрасли кибербезопасности, разработанный «РТК-солар» и Фондом «Сколково», позволит ускорить достижение цифрового суверенитета и высокого уровня киберустойчивости бизнеса в условиях постоянно растущего количества киберугроз.

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«РТК-солар» – национальный провайдер сервисов и технологий кибербезопасности. Под защитой – 50+ компаний из Топ-100 российского бизнеса. Ключевые направления – аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, интеграционные ИБ-проекты. Компания предлагает сервисы коммерческого SOC – Solar JSOC, а также экосистему управляемых сервисов ИБ – Solar MSS. Линейка собственных продуктов включает DLP-решение Solar Dozor, шлюз веб-безопасности Solar webProxy, IdM-систему Solar inRights, анализатор кода Solar appScreener и систему мониторинга эффективности труда Solar addVisor. Предоставляются compliance-услуги, в том числе по защите АСУ ТП. Штат компании 1100+ специалистов. Имеются представительства в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре и Хабаровске. Деятельность компании лицензирована ФСБ России, ФСТЭК России и Министерством обороны России.

«Сколково» – российский инновационный центр. Стартапы, развивающие бизнес при поддержке «Сколково», поставляют отечественную высокотехнологичную продукцию для промышленности, медицины, транспорта, сферы информационных технологий и многих других. В числе резидентов «Сколково», получивших известность не только в России, но и за ее пределами: ExoAtlet, «Биорг», «Рапидбио», «Моторика», Uchi.ru, «Якласс», VisionLabs, «Вокорд», «С-инновации», «Гепатера», «ЦРТ инновации», «Спутникс» и др. В 2021 г. выручка резидентов «Сколково» увеличилась почти на 55% по сравнению с 2020 г. и составила 247,8 млрд руб. На 1 мая 2022 г. число стартапов-резидентов «Сколково» превысило 3300. Количество рабочих мест в экосистеме стремительно приближается к 70 тыс.