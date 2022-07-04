Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Облака
|

НАЦ «Информзащиты» аттестовал защищенный ЦОД облачного провайдера mClouds

«Национальный аттестационный центр», входящий в группу «Информзащита», аттестовал по требованиям 152-ФЗ центр обработки данных облачного провайдера mClouds.

mClouds – федеральный провайдер облачных услуг для бизнеса, работающий на рынке более 5 лет, доверил аттестацию своего центра обработки данных (ЦОД) специалистам НАЦ.

ЦОД, находящийся в одном из самых больших дата-центров России, был аттестован по требованиям безопасности ФЗ-152 «О персональных данных». Защищенное аттестованное облачное хранилище, выполненное по модели IaaS (Infrastructure as a Service, то есть инфраструктура как услуга), подходит для размещения ИСПДн с учетом всех необходимых требований. Безопасность хранения данных гарантируется выполнением требований приказа № 21 ФСТЭК – аттестованный ЦОД соответствует 3 уровню защищенности персональных данных.

«В текущее непростое время защита информации актуальна как никогда. Прохождение аттестации на соответствие требованиям безопасности позволит компании mClouds получить конкурентное преимущество на рынке облачных провайдеров и поможет привлечь новых заказчиков, подходящих с ответственностью к хранению персональных данных», – отметил генеральный директор НАЦ Дмитрий Пойгин.

«На протяжении всего периода с момента создания портфеля наших облачных продуктов мы уделяем очень серьёзное внимание информационной безопасности и сохранности данных наших клиентов. Аттестация нашего облачного сегмента – это закономерный шаг в данном направлении. Теперь совместно с нашими партнёрами мы готовы предложить экономически эффективную облачную модель использования ИТ-инфраструктуры для самых требовательных задач, и наши клиенты могут быть уверены, что наша инфраструктура соответствует всем требованиям законодательства в том числе», – сказал Александр Иванников, директор по развитию облачного провайдера mClouds.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Market.CNews опубликовал рейтинг BPM-систем 2022

Сотрудник HackerOne воровал у сервиса отчеты об уязвимостях и продавал их запуганным клиентам

Из России бежал гарант безопасности платежей, с чьим уходом связывали «банковский апокалипсис»

Сотрудник поддержки Avaya украл и продал лицензии на $88 млн

Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг провайдеров резервного копирования BaaS 2022

Хакеры стали массово трудоустраиваться к своим жертвам с помощью подмены лица и голоса на онлайн-собеседованиях

MARKET.CNEWS

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Техника

Жизнь без Spotify: музыкальные сервисы, которые работают в России

Вместо духовки: лучшие мини-печи для квартиры и дачи

Бесполезные и необходимые функции кондиционеров: как не переплатить за рекламу

Показать еще

Наука

В центре Млечного Пути обнаружен странный спиральный объект

Находка из 13 000 артефактов проливает свет на загадочную цивилизацию

Физики соединили два кристалла времени в невозможном ранее эксперименте
Показать еще