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ViPNet Coordinator VA получил сертификат ФСТЭК России

Шлюз безопасности в виртуальном исполнении ViPNet Coordinator VA успешно прошел сертификацию ФСТЭК России по требованиям к межсетевым экранам. Об этом CNews сообщили представители ГК «ИнфоТеКС».

Переоформленный сертификат №3692 от 20.06.2022 на программно-аппаратный комплекс ViPNet Coordinator HW 4 компании «ИнфоТеКС» подтверждает, что исполнение ViPNet Coordinator VA соответствует требованиям к межсетевым экранам типа Б четвертого класса защиты, а также требованиям по безопасности информации по 4 уровню доверия.

Согласно классификации ФСТЭК России, межсетевые экраны типа Б применяются на логической границе (периметре) информационной системы или между логическими границами сегментов информационной системы.

ViPNet Coordinator VA предназначен для защиты информации, передаваемой между сегментами виртуальной сети ViPNet, и для фильтрации IP-трафика. Он может использоваться для сегментации и разграничения доступа в локальных сетях и защиты мультисервисных сетей, включая IP-телефонию и видеоконференцсвязь.

Сертифицированный ФСБ России и ФСТЭК России ViPNet Coordinator VA может применяться для защиты объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ), автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП), государственных информационных систем (ГИС), информационных систем общего пользования, а также информационных систем персональных данных (ИСПДн).

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Компания «ИнфоТеКС» (АО «Информационные технологии и коммуникационные системы») — российский разработчик и производитель высокотехнологичных программных и программно-аппаратных средств защиты информации.

В настоящее время портфель компании насчитывает более 60 продуктов для защиты информации. Флагманская разработка — технология ViPNet, гибкое VPN-решение для безопасной передачи данных в защищенной сети.

Центральный офис компании расположен в Москве, представительства открыты в девяти городах.

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