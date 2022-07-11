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«Инфотекс» получила сертификат ФСБ России на ПАК Vipnet L2-10G

«Инфотекс» получила сертификат ФСБ России на свой новый продукт — программно-аппаратный комплекс (ПАК) Vipnet L2-10G, предназначенный для шифрования данных в канале Ethernet.

Сертификат СФ/124-4266 от 20 мая.2022 г. подтверждает, что ПАК Vipnet L2-10G соответствуют требованиям к средствам криптографической защиты информации, предназначенным для защиты информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну, класса KB. Vipnet L2-10G может использоваться для криптографической защиты (шифрование файлов и данных, содержащихся в областях оперативной памяти, вычисление значения хэш-функции для файлов и данных, содержащихся в областях оперативной памяти) информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну. Сертификат действителен до 1 июня.2024 г.

Vipnet L2-10G обладает высокой производительностью и сверхнизкой задержкой, обеспечивая защиту без снижения пропускной способности канала. Программно-аппаратный комплекс является решением для реализации защиты ИT-сервисов, а также средством защиты каналов связи между сегментами ИT-инфраструктуры.

ПАК Vipnet L2-10G представляет собой устройство в форм-факторе 1U, корпус которого спроектирован с учетом требований к защите от физического несанкционированного доступа: реализована защита от несанкционированного вскрытия и энергонезависимое хранилище ключей шифрования.

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