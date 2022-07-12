«Ростелеком-солар» запустил первый российский облачный сервис контроля уязвимостей

Компания «Ростелеком-солар» запустила первый российский сервис контроля уязвимостей (Vulnerability Management) в рамках экосистемы Solar MSS. Решение предоставляется из Национальной облачной платформы «Ростелекома». Помимо инструментального сканирования инфраструктуры, в составе сервиса заказчики получают полноценную экспертную поддержку от «Ростелеком-солар» в части приоритизации и устранения найденных недостатков – с учетом текущего ландшафта киберугроз. В качестве сканера используется сертифицированное решение RedCheck отечественного вендора «АЛТЭКС-софт». Об этом CNews сообщили представители «Ростелеком-солар».

Подключение заказчиков к сервису Vulnerability Management возможно в течение одного дня, а экспертные результаты доступны в большинстве случаев уже через три дня. Решение ориентировано, прежде всего, на массовый сегмент среднего и крупного бизнеса из сфер ритейла, сельского хозяйства, промышленности, ТЭК, финансов, медицины и др. отраслей. Однако в ближайших планах «Ростелеком-солар» – расширение технологического портфеля под задачи сканирования из облака крупного Enterprise-сегмента и госструктур.

Управление уязвимостями – это фундамент информационной безопасности. При этом только крупные компании могут позволить себе приобретение дорогостоящего сканера и найм в штат экспертов по Vulnerability Management, без которых невозможно грамотно интерпретировать результаты сканирования, а главное – реализовать компенсирующие меры. Для организаций с ограниченным бюджетом на информационную безопасность такой подход недоступен, и единственным приемлемым решением является сервис сканирования, включающий не только поставляемую из облака технологию, но и экспертизу сервис-провайдера. Однако с уходом из России ряда западных вендоров и на фоне беспрецедентного роста массовых кибератак многие из таких компаний оказались под ударом. Запуск импортозамещенного сервиса Vulnerability Management от «Ростелеком-солар» стал ответом на острую потребность рынка.

«Использование сервиса контроля уязвимостей из облака позволит озаботиться вопросами информационной безопасности не только крупным организациям, но и среднему бизнесу, который сегодня становится легкой мишенью для многочисленных кибератак. Экспертиза ведущих специалистов “Ростелеком-солар” поможет таким компаниям качественно исследовать и повысить уровень своей защищенности, а высокая скорость подключения сервиса даст возможность оперативно отвечать на текущие кибервызовы», – отметил Максим Бронзинский, руководитель направления Vulnerability Management компании «Ростелеком-солар».

Сервис Vulnerability Management включает инвентаризацию инфраструктуры заказчика, непосредственно сканирование и экспертную обработку результатов. Сканирование выявляет внешние уязвимости систем, которые и эксплуатируются в подавляющем большинстве массовых атак. Данные инструментального сканирования обрабатываются аналитиками «Ростелеком-солар», которые приоритизируют найденные уязвимости (в т.ч. с учетом знаний о текущих угрозах), а также подготавливают план и конкретные рекомендации по их устранению. На выходе заказчик получает три типа отчетов: для бизнеса (с описанием потенциальных рисков для компании), экспертный (для ИБ-службы) и технический (для ИТ-подразделения).

«RedCheck в руках квалифицированных специалистов способен не только решать задачи класса Vulnerability Management, но и обеспечивать полный цикл управления безопасностью ИТ-инфраструктуры предприятия. Мы считаем своей миссией максимальное снижение рисков реализации угроз безопасности, поэтому с удовольствием поддерживаем проекты типа Security as a Service. Совместно с “Ростелеком-солар”, мы создали первую отечественную облачную платформу контроля уязвимостей, которая позволит большему числу компаний минимизировать угрозы для бизнеса», – сказал Сергей Уздемир, заместитель генерального директора по ИТ компании «АЛТЭКС-софт».

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«Ростелеком-солар» — национальный провайдер сервисов и технологий кибербезопасности. Под защитой — 750+ компаний и госструктур. Ключевые направления — аутсорсинг ИБ, разработка собственных продуктов, интеграционные ИБ-проекты. Штат компании 1300+ специалистов. Офисы компании расположены в Москве, Нижнем Новгороде, Самаре, Ростове-на-Дону, Хабаровске, Томске, Санкт-Петербурге, Ижевске. Деятельность компании лицензирована ФСБ России, ФСТЭК России и Министерством обороны России.

Сканер RedCheck сертифицирован по требованиям безопасности ФСТЭК России, что позволяет использовать его в том числе для реализации мер защиты ГИС, ИСПДн, КИИ до 1 класса (уровня) защищенности. Пользователям гарантирована высокая достоверность результатов проверок и актуальность базы сигнатур уязвимостей, которая синхронизирована с БДУ ФСТЭК России и НКЦКИ.