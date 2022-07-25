Positive Technologies: число атак на ретейл за 2020-2021 гг. выросло на 117% по сравнению с 2018-2019 годами

Эксперты Positive Technologies проанализировали угрозы информационной безопасности в сфере розничной торговли. Исследование показало, что количество атак за два прошедших года выросло более чем в два раза по сравнению с предыдущим аналогичным периодом. Большинство угроз для ретейла связаны с атаками на покупателей или с доступностью сервисов. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

За 2021 г. аудитория интернет-магазинов в России выросла до 70 млн человек. Количество онлайн-заказов увеличилось на 104%, а объем рынка — на 52% по сравнению с 2020 г. Пользователи оставляют персональные и платежные данные на сайтах, и с увеличением объема онлайн-продаж заметно возрос и интерес злоумышленников. Результатом стал более чем двукратный рост количества атак: за 2020-2021 гг. число атак на ретейл выросло на 117% по сравнению с 2018-2019 гг. По данным исследования, в 2021 г. число атак на розничную торговлю составило 3% от общего количества атак. Как правило, атакующие ретейл хакеры хотят получить доступ к клиентским данным (90% от общей доли атак на ретейл в 2020 г., 70% — в 2021 г.) или преследуют прямую финансовую выгоду (22% — в 2020 г., 54% — в 2021 г.).

«К основным событиям, которые могут нанести серьезный ущерб компаниям из сферы розничной торговли, следует отнести кражу данных и остановку продаж, — сказала руководитель исследовательской группы департамента аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева. — В 2021 г., по нашей статистике, в 70% атак на компании из сферы торговли злоумышленники намеревались получить доступ к важной информации. В первую очередь хакеров интересовали персональные данные (32% от общего объема украденных данных), данные платежных карт (21%), базы данных клиентов (13%) и коммерческая тайна (13%). Чтобы их заполучить, злоумышленникам достаточно было взломать сайт либо получить доступ во внутреннюю сеть компании. Используя сохраненные данные чужих банковских карт, хакер может оформлять заказы в интернет-магазине (или, воспользовавшись уязвимостями в приложении, вовсе не оплачивать товары). Преступники могут приобрести доступ к веб-приложению и на теневом рынке. В дарквебе цены на доступы к интернет-магазинам варьируются в диапазоне от $50 до $2000».

Помимо кражи данных, грозящей репутационными издержками для бизнеса, значимой угрозой эксперты назвали остановку продаж, связанную с недоступностью инфраструктуры: ретейлер может лишиться части прибыли, если хакеры атакуют сайт онлайн-магазина, ERP-систему, кассовое оборудование или другие системы. Вдобавок злоумышленники могут нарушить работу систем хранения и транспортировки товаров, как в случае с голландской компанией Bakker Logistiek. Причиной таких сбоев могут стать, к примеру, DDoS-атака, дефейс сайта интернет-магазина или атака шифровальщика. Анализ киберугроз 2021 г. показал, что в 79% атак на ретейл с применением ВПО злоумышленники пользовались именно шифровальщиками.

Чтобы заранее принять меры по защите, специалисты Positive Technologies рекомендуют определить события, реализация которых приведет к недопустимым для бизнеса последствиям (например, недоступность сайта, кража банковских данных клиентов, мошенничество в интернет-магазине), и внимательно подойти к их верификации, например с помощью киберучений. На киберполигоне можно проверить сценарии реализации неблагоприятных событий, определить критерии их реализации, оценить работу средств защиты и антифрод-систем. Анализ результатов киберучений позволит спланировать меры, необходимые для минимизации последствий и защиты от кибератак.

Возможность реализации большинства угроз связана с недостаточной безопасностью сервисов, в том числе сайтов, поэтому важно регулярно проводить анализ их защищенности. Чтобы не дать злоумышленникам воспользоваться недостатками веб-ресурсов, эксперты рекомендуют использовать межсетевые экраны уровня приложений.

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Positive Technologies — разработчик решений для кибербезопасности. Технологии и сервисы компании используют более 2300 организаций по всему миру.