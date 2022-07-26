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Жалобы на интернет-угрозы достигли пятилетнего максимума

Количество россиян, столкнувшихся с киберугрозами, оказалось максимальным за последние пять лет. О соответствующем негативном опыте в 2021 г. заявил каждый третий интернет-пользователь, подсчитала аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza на основе опросных данных Росстата.

Однако возросшие киберриски не останавливают расширение интернет-аудитории. Показательно, что количество россиян, сознательно отказавшихся от пользования интернетом по соображениям безопасности, снизилось за пятилетний период на треть – из-за личных опасений в 2021 г. не выходили в сеть 641 тыс. россиян. Об этом CNews сообщили представители FinExpertiza.

Чаще всего с проблемами информационной безопасности сталкивались жители Липецкой области (87,3% интернет-пользователей в регионе), Северной Осетии (71,4%), Чечни (65,9%), Рязанской области (61,2%), Москвы (54,3%), Пензенской области (49,5%), Владимирской области (47,9%), Мурманской области (47,6%), Калмыкии (44,3%) и Ханты-Мансийского автономного округа (44,1%).

Меньше всего от недобросовестных действий в сети пострадали жители Адыгеи (7,7%), Карачаево-Черкесии (9,4%), Кировской области (9,5%), Ульяновской области (9,7%), Чукотского автономного округа (10,5%), Амурской области (11,4%), Кабардино-Балкарии (11,6%) Ярославской области (12,3%), Астраханской области (12,4%) и Тамбовской области (15,3%).

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