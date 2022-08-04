НИИ «Восход» получил сертификат соответствия ФСТЭК на ПО информационной системы «Национальный удостоверяющий центр»

НИИ «Восход» получил сертификат соответствия ФСТЭК России на программное обеспечение информационной системы «Национальный удостоверяющий центр» (НУЦ), созданной им в рамках исполнения поручения Президента России по обеспечению устойчивого взаимодействия устройств в российском сегменте интернета.

Разработанная НИИ «Восход», подведомственным учреждением Минцифры России, информационная система Национального удостоверяющего центра предназначена для поддержания безотказной работы российских информационных ресурсов. Она обеспечивает выпуск TLS-сертификатов с применением как российских, так и иных криптографических алгоритмов. Любое юридическое лицо или орган государственной власти может бесплатно получить один или несколько TLS-сертификатов и встроить их в свои информационные ресурсы. Получить сертификат можно в онлайн-режиме через портал Госуслуг в течение пяти рабочих дней.

Сертификат, выданный ФСТЭК, подтверждает, что программное обеспечение «Национального удостоверяющего центра» является программным средством со встроенными средствами защиты от несанкционированного доступа к информации, не содержащей сведений, составляющих государственную тайну.

«Программное обеспечение НУЦ реализует функции идентификации и аутентификации, функции управления доступом и регистрации событий безопасности по 4 уровню доверия. Сертификат ФСТЭК удостоверяет, что функции защиты информации в его составе реализованы корректно», – отметил директор НИИ «Восход» Максим Рымар.