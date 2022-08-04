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«РТК-Солар» запустила услуги легитимизации DLP в российских компаниях

«РТК-Солар» запустила услуги по легитимизации системы защиты от утечек (DLP) в российских организациях. Данные услуги помогут юридически грамотно оформить внедрение DLP-системы в организации, чтобы избежать гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в результате применения системы.

Использование DLP-систем в компании предъявляет к процессу защиты от утечек определенные требования. Прежде всего это соблюдение основополагающих конституционных прав сотрудников и прав субъектов персональных данных. Также необходимо грамотно с точки зрения права организовать процесс защиты информации ограниченного доступа, служебной, коммерческой тайн, пресечения признаков коррупции и других видов мошенничества в компании. Кроме того, в результате легитимизации DLP-системы данные из нее можно использовать в качестве источника доказательной базы по произошедшим в компании инцидентам, в том числе в суде.

Специалисты «РТК-Солар» рекомендуют начинать процесс легитимизации DLP еще до старта проекта внедрения, определив перечень информации ограниченного доступа, порядок ее использования, защиты и доступа к ней. На этапе внедрения системы процесс легитимизации начинается с введения правил использования средств вычислительной техники и коммуникаций сотрудниками. Например, сотрудники не должны использовать личную почту в служебных целях, хранить личные сведения на корпоративных устройствах. По итогам проведенной подготовки сотрудники должны понимать, что корпоративные (служебные) каналы коммуникаций по умолчанию контролируются.

Сам этап легитимизации предполагает, что в компании вводится режим коммерческой тайны, определяется перечень информации ограниченного доступа, вводится запрет на ее разглашение и определяется ответственность за нарушение этого запрета. Сотрудники письменно уведомляются об автоматизированном мониторинге рабочих станций с помощью DLP-системы. В результате снижается риск нарушения прав и свобод работников, а также появляется возможность использовать данные DLP-системы в судебных спорах в качестве допустимых доказательств.

Алексей Кубарев, руководитель отдела развития бизнеса центра продуктов Dozor «РТК-Солар», сказал: «Мы неоднократно получали запросы от наших заказчиков не только на техническое, но и правовое внедрение DLP-cистемы Solar Dozor. На текущий момент мы оказали услугу легитимизации DLP в нескольких организациях государственного сектора и транспортной отрасли. По итогам таких проектов заказчики отметили, что им удалось упорядочить и систематизировать процессы защиты информации ограниченного доступа, построить «с нуля» систему реагирования на инциденты. Легитимизация DLP кажется заказчикам сложным и запутанным процессом, который требует разработки и принятия в компании целого комплекса документов, затрагивающих разнообразные сферы и интересы нескольких департаментов (трудовые отношения, персональные данные, коммерческая тайна, информационные ресурсы). Наши услуги в области правового внедрения DLP помогут заказчикам быстро и успешно разобраться в этом процессе».

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