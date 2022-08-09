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Минцифры: собирать биометрию без согласия не будут

В связи с появившимися в СМИ сообщениями Минцифры уточняет, что подготовленный проект приказа не предполагает отмену получения согласия граждан на сбор их биометрических данных. Проектом приказа предполагается отрегулировать процессы импорта ранее собранных биометрических данных, хранящихся в коммерческих системах, в основном в банках, в государственную единую биометрическую систему. Об этом CNews сообщили представители Минцифры.

Проект приказа направлен на обсуждение в рабочие группы с представителями экспертного сообщества, в том числе для оценки регулирующего воздействия на граждан и бизнес.

Ключевые положения проекта приказа:

1. Без согласия граждан сбор любых биометрических данных невозможен

Собирать и сдавать биометрию можно только на добровольной основе и только с согласия гражданина: через банк; самостоятельно через мобильное приложение (с 30 сентября 2022); в будущем — через МФЦ.

Невозможно собирать биометрию: с камер наблюдения; из других источников, которые не предусматривают предварительного получения согласия.

2. Обязательная загрузка биометрии из коммерческих систем в ЕБС предусмотрена федеральным законом № 325-ФЗ.

При этом импортироваться в ЕБС могут только те биометрические данные, которые собраны в соответствии с федеральными законами, то есть с согласия гражданина. Гражданин, данные которого передаются в ЕБС, должен быть уведомлен об этом собственником коммерческой системы (банком) с обязательным информированием о порядке отзыва хранения данных в ЕБС и их уничтожении.

Гражданин также будет проинформирован о передаче его данных в ЕБС в личном кабинете на «Госуслугах». Там же он сможет подать заявление об удалении своих биометрических данных из ЕБС. Проект приказа направлен на уточнение соответствующих процедур.

Минцифры будет тщательно следить за тем, чтобы при переносе данных из коммерческих систем в ЕБС граждане: обязательно получали уведомления; могли по своему желанию направить требование о прекращении хранения данных в ЕБС и удалении соответствующих данных.

3. Информация из нескольких коммерческих систем не будет «смешиваться»

Если биометрические данные гражданина содержатся в нескольких коммерческих системах, при импорте в ЕБС будут храниться только самые актуальные данные, отвечающие необходимым стандартам качества. Все остальные передаваемые данные будут удаляться.

4. Хранение данных в ЕБС надежнее, чем в коммерческих системах

ЕБС соответствует всем требованиям регуляторов в сфере информационной безопасности, уровень ее безопасности и надежность хранения данных постоянно проверяется и контролируется. Хранение биометрических данных в ЕБС обеспечит их надежную защиту.

5. Биометрию сдавать не обязательно

Сдача биометрии — это право гражданина, которое, благодаря дистанционной идентификации личности, может повысить доступность ряда сервисов. Например, благодаря биометрии можно дистанционно сдать экзамены или оплатить проезд в транспорте без проездных документов.

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