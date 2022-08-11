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BI.ZONE представит платформу bug bounty

Релиз платформы состоится 25 августа 2022 г. Об этом CNews сообщили представители BI.ZONE.

BI.ZONE позиционирует свою разработку как хаб между бизнесом и независимыми исследователями — багхантерами. Компаниям продукт BI.ZONE поможет повысить защищенность ИТ-активов, содействуя в запуске программ bug bounty. Багхантерам благодаря платформе будет комфортнее проводить исследования безопасности: сообщать об уязвимостях, не опасаясь уголовного преследования, выбирать программы bug bounty по своим интересам и получать вознаграждение без организационных помех.

Во время премьеры команда BI.ZONE продемонстрирует интерфейс платформы, расскажет о том, для каких компаний предназначен продукт, а также объяснит, как будет выглядеть процесс получения вознаграждений для багхантеров.

«Появление отечественных платформ bug bounty — это возможность построить непрерывный процесс поиска уязвимостей в инфраструктуре. Мы изначально разрабатывали продукт с фокусом на международный рынок, учитывая лучшие мировые практики. В июне мы запустили предварительную регистрацию на платформе и были рады тому, с каким интересом к этому отнеслись багхантеры и бизнес», — сказал Евгений Волошин, директор блока экспертных сервисов BI.ZONE.

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BI.ZONE — компания по управлению цифровыми рисками, которая помогает организациям по всему миру безопасно развивать бизнес в цифровую эпоху. Специализируется на подготовке индивидуальных стратегий для сложных проектов на основе более чем 40 собственных продуктов и услуг, а также предлагает простые автоматизированные решения и аутсорсинг для небольших компаний. С момента основания в 2016 г. реализовала более 850 проектов в сферах финансов, телекоммуникаций, энергетики, авиации и др.

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