Продукты для защиты информации Vipnet совместимы с операционной системой «Ред ОС»

«Инфотекс» и «Ред софт» успешно завершили тестирование совместимости ряда продуктов для защиты информации Vipnet с операционной системой «Ред ОС». Подтверждена корректная совместная работа «Ред ОС» и Vipnet Client 4U for Linux версии 4.12, Vipnet PKI Client версии 1.6, агента Vipnet Endpoint Protection версии 1.5, Vipnet CSP версии 4.4.2.

Продукция компании «Инфотекс» представляет собой современный комплекс решений для защиты информации, ориентированный на противодействие актуальным угрозам информационной безопасности. В него входят решения по защите каналов связи, обнаружению и пресечению угроз и вторжений, защите серверов и рабочих станций от несанкционированного доступа, решения по защите мобильных устройств и коммуникаций, решения для защиты инфраструктуры АСУ ТП, IIoT, криптографические сервисы, криптографические библиотеки и многое другое. Среди заказчиков компании «Инфотекс» — предприятия госсектора, банки, ведущие телекоммуникационные компании, крупнейшие организации нефтегазодобывающей, перерабатывающей и металлургической отраслей.

«Ред ОС» –– российская операционная система семейства Linux для серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Продукт сертифицирован ФСТЭК России, что подтверждает его соответствие требованиям информационной безопасности и допускает его применение в государственных информационных системах. «Ред ОС» зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных.

«Инфотекс» высоко оценивает вклад «Ред софт» в цифровой суверенитет страны. Операционная система «Ред ОС» соответствует высоким требованиям современных стандартов информационной безопасности. Новые версии продуктов Vipnet регулярно проходят тестирование на совместимость с «Ред ОС», открывая пользователям широкие возможности для построения комплексной защиты сетевой инфраструктуры любой сложности», –– отметил Дмитрий Гусев, заместитель генерального директора компании «Инфотекс».

«Компании «Инфотекс» и «Ред софт» сотрудничают по направлению обеспечения совместимости продуктов на протяжении многих лет. Наши решения предназначены для проектов, нуждающихся в повышенном уровне защиты данных. Благодарим коллег за надежное партнерское плечо и крепкую дружбу», –– сказал Рустам Рустамов, заместитель генерального директора компании «Ред софт».