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Angara Security стала сервисным партнером Yandex Cloud

Angara Security подписала партнерское соглашение с платформой Yandex Cloud. Облачная инфраструктура «Яндекса» получит сопровождение сервис-провайдера тиражируемых услуг кибербезопасности Angara MSS, входящего в Angara Security. Для клиентов Yandex Cloud станет доступна экспертная техническая поддержка ИБ-решений — от первой линии до полного аутсорсинга. Об этом CNews сообщили представители Angara Security.

Сотрудничество с Angara Security расширяет предложение Yandex Cloud в области аутсорсинга сопровождения и эксплуатации отечественных и зарубежных решений кибербезопасности для клиентов облачной инфраструктуры. Особенностью Yandex Cloud выступает возможность оперативной миграции в нее с любой платформы и от любого облачного провайдера без потери данных и приостановления работы сервисов. Благодаря объединению ресурсов и технологий Yandex Cloud с экспертизой и опытом Angara Security станет возможной совместная реализация масштабных проектов в сфере кибербезопасности, в т.ч. по безопасной миграции клиентов в облако.

Функционал облачной платформы позволит Angara Security организовать для заказчиков корпоративное хранилище данных, повысить скорость разработки микросерверной архитектуры, а также настраивать интеграцию с другими платформами без разворачивания и обслуживания дополнительной инфраструктуры.

«Мы считаем своей обязанностью или даже долгом — обеспечивать эффективную защиту сервисов и данных российских компаний в условиях быстро меняющейся реальности. Появление отечественной платформы Yandex Cloud открывает новые возможности для бизнеса с помощью облачных технологий. Совместными усилиями мы сможем обеспечить лучшие условия для реализации корпоративной безопасности клиентов облачной платформы», — отметил Руслан Косарим, заместитель генерального директора Angara Security.

«Одна из задач платформы Yandex Cloud — помогать бизнесу создавать надежные, простые в управлении и масштабируемые приложения и проекты. Особенно важно и чувствительно для бизнеса вести разработку в безопасной среде. Мы активно развиваем сотрудничество с партнерами в области Security, чтобы предлагать нашим клиентам большее количество специализированных продуктов и услуг для закрытия специфических задач в области кибербезопасности», — сказала Мария Аниканова, директор департамента по работе с партнерами Yandex Cloud.

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Angara Security — группа компаний, предоставляющая спектр услуг в области информационной безопасности, включая системную интеграцию и поставки ПО, аудит и консалтинг, тесты на проникновение — всего более 30 видов услуг. Angara MSS — подразделение компании, оказывающее услуги по модели MSS (Managed Security Services). В спектр услуг входят anti-DDoS, антифишинг, защита от целенаправленных атак и реагирование на сложные угрозы, киберстрахование, услуги техподдержки и др.

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