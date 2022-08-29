Исследование: жертвой слива данных в интернет становится каждый второй

44% активных пользователей интернета в первой половине 2022 г. столкнулись с утечкой персональных данных. При этом, согласно исследованию компании «Альфастрахование», каждый четвертый респондент попадал в эту ситуацию не один раз.

Во время утечек в открытый доступ попадают имена, номера телефонов, адреса электронной почты. Каждый четвертый респондент указал на то, что в этом году столкнулся ростом спам-звонков. Помимо этого, 15,5% опрошенных отметили, что их данные появились в подписках на сервисы, которые они не оформляли.

14% респондентов сообщили о том, что в результате утраты персональных данных с их банковских карт неправомерно списывали деньги. Также пострадавшие жалуются на шантаж со стороны злоумышленников, вымогательство денег.

Почти 80% участников опроса обращались в правоохранительные органы по факту случившегося.

«Респонденты опроса сообщили об участившихся случаях спам-звонков и рассылок, что говорит о необходимости быть особенно внимательными в таких ситуациях. К сожалению, сами пользователи зачастую не спешат следовать дополнительным мерам безопасности. В любом случае на помощь приходят страховые продукты, например, страхование банковских карт с защитой, в том числе, от мошеннических действий третьих лиц, например, случаев несанкционированного доступа к счету держателя банковской карты», – отметила Татьяна Ходеева, руководитель управления страхования имущества физлиц компании «Альфастрахование».