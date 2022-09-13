Информационная безопасность по новым правилам – форум GIS DAYS 2022
5 – 7 октября 2022 года в Санкт-Петербурге и Москве компания «Газинформсервис» проведет традиционный форум, посвященный кибербезопасности и ИТ – Global Information Security Days. Темой форума в этом году станет – «КиберАрт: информационная безопасность и ИТ в новых условиях, как искусство возможного и невозможного».
Форум состоится уже в пятый раз и объединит более 500 очных участников – профессионалов отрасли из Санкт-Петербурга, Москвы, Екатеринбурга и других регионов России. Впервые в этом году в мероприятии примут участие студенты, в рамках форума «Кибербезопасность – профессия будущего», который пройдет на базе СПбГУТ им. Бонч-Бруевича 6 октября.
Программа форума GIS DAYS в этом году объединит более 30 докладов и мастер-классов от ключевых экспертов рынка, представителей научного сообщества и директоров по продажам ведущих отечественных компаний, производящих собственные ИТ-решения.
Практическим опытом работы в условиях стремительного импортозамещения поделятся представители компаний: «ИнфоТеКС», «Аквариус», Arbyte, Yadro, Positive Technologies, VK, Zecurion, «Аладдин Р.Д.», «С-Терра СиЭсПи», «АйТи БАСТИОН», InfoWatch, «РЕД СОФТ», «Алтэкс-софт», Security Vision, «УЦСБ» и другие.
Основные тематические секции форума:
- Импортозамещение в ИТ и ИБ. Результаты проверки на прочность ИТ-инфраструктуры;
- Цифровое искусство, нейросети и искусственный интеллект;
- HR в IT и кибербезопасности;
- Новое в DLP и защите ИТ-инфраструктуры;
- Управление доступом к сетевым ресурсам;
- Тестирование на проникновение;
- Что делать, если отключили обновление привычного импортного ПО?
- Развитие отечественных СУБД и операционных систем;
- От чего больше страдает бизнес: хакеры или инсайдеры?
- Хакерские атаки на СМИ и многое другое.
Кроме традиционной образовательной программы и работы дискуссионных площадок с экспертами, в рамках форма состоится открытие выставки цифрового искусства в Центральном музее связи имени А.С. Попова, подведение итогов конкурса «Биржа IT-стартапов» и открытый мастер-класс от экспертов GIS для всех, кто хочет обезопасить себя и свои данные от киберпреступников.
С подробной программой форума можно ознакомиться на сайте. Переходите по ссылке, регистрируйтесь, присоединяйтесь к GIS DAYS 2022, онлайн-участие – бесплатное.