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Платформа Security Vision 5 сертифицирована ОАЦ РБ

Платформа Security Vision успешно прошла сертификацию на соответствие требованиям технического регламента (ТР 2013/027/BY) в Оперативно-аналитическом центре при президенте Республики Беларусь. Сертификат ОАЦ делает платформу Security Vision и продукты на ее основе доступными для использования не только коммерческими компаниями, но и государственными учреждениями республики.

Сертификат на соответствие средств защиты информации требованиям ТР 2013/027/BY подтверждает, что платформа Security Vision обеспечивает: выполнение заявленных в эксплуатационной документации функций; защиту от несанкционированного раскрытия и (или) модификации критических параметров; контроль целостности конфигурации; самотестирование; контроль доступа к функциям управления и настройкам; сохранение работоспособности при обработке некорректных данных.

«Security Vision имеет успешный опыт внедрений в Республики Беларусь, – отметил генеральный директор Security Vision Руслан Рахметов. – Получение сертификата ОАЦ открывает новые возможности применения продуктов на территории республики для обеспечения информационной безопасности широкого круга организаций, что в текущих реалиях является особенно актуальной задачей».

«Сертификация позволяет расширить сферу применения средств защиты информации, особенно решений корпоративного уровня. Кроме того, всегда приятно помогать выводить на наш рынок, Республики Беларусь, новые классы решений в области защиты информации, такие как платформа безопасности Security Vision», — сказал Сергей Стецюк, начальник испытательной лаборатории компании «Секьюрити лаб», проводившей испытания.

Сертификат соответствия зарегистрирован в реестре под номером BY/112 02.02. ТР027 036.01 00492 5 августа 2022 г.

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