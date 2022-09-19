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Акции Positive Technologies переведены в первый котировальный список Московской биржи

Московская биржа приняла решение о переводе акций Positive Technologies (эмитент ПАО «Группа Позитив», MOEX: POSI) в котировальный список первого уровня. Об этом CNews сообщил представитель Positive Technologies.

Повышение стало возможным благодаря развитию системы корпоративного управления и взаимодействия с инвесторами, информационной прозрачности и регулярному раскрытию финансовой отчетности, а также благодаря росту капитализации компании. Изменения вступят в силу с 20 сентября 2022 г.

Positive Technologies стала 48 эмитентом, акции которого включены в первый котировальный список — самый высокий уровень листинга ценных бумаг на Московской бирже, при переходе на который компании должны соответствовать требованиям к размеру капитализации и объему торгов ценными бумагами, осуществлять регулярное раскрытие информации и иметь развитую систему корпоративного управления.

«Перевод акций Positive Technologies в первый котировальный список — важный этап в нашей публичной истории. Для нас это еще один шаг к цели: стать новой голубой фишкой на российском фондовом рынке, — сказал Максим Пустовой, управляющий директор Positive Technologies. — Мы понимаем, что сегодняшнее решение Московской биржи — это не только высокая оценка нашей деятельности, но и большая ответственность. С момента выхода на Московскую биржу наши акции продемонстрировали восходящую динамику, а наш бизнес вышел на новые рубежи – мы остаемся лидерами рынка кибербезопасности в России и рассчитываем на кратный рост бизнес-показателей в ближайшие годы. Мы будем стремиться соответствовать всем лучшим практикам корпоративного управления и взаимодействия с инвесторами, а также продолжим формировать сообщество неравнодушных совладельцев компании, заинтересованных в динамичном росте бизнеса и, как следствие, капитализации компании».

Капитализация Positive Technologies по итогам торгов 16 сентября составила 85,5 млрд руб., увеличившись с момента выхода на биржу в декабре 2021 г. более чем на 85%. Среднедневной объем торгов акциями компании по итогам первой половины сентября составил 195 млн руб., увеличившись более чем в 8 раз по сравнению с январем 2022 г. Акции компании входят в портфели уже более чем 57 тыс. инвесторов на конец июля 2022 г.

В 2022 г. Positive Technologies продолжила развитие отношений с акционерами и развитие системы корпоративного управления. Совет директоров компании был расширен до 9 человек, из которых трое являются независимыми директорами. В дополнение к комитету по аудиту, осуществляющему свои функции с 2021 г., сформирован комитет по кадрам и вознаграждениям. Менеджмент Positive Technologies стремится сделать бизнес компании максимально понятным и прозрачным для инвесторов: раскрытие информации и финансовой отчетности производится на постоянной основе через максимально широкий спектр каналов и информационных ресурсов.

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