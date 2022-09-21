Работе с KasperskyOS начнут обучать в вузах Оренбурга

«Лаборатория Касперского» и Министерство цифрового развития и связи Оренбургской области подписали соглашение о расширении сотрудничества. Ранее министерство протестировало решение Kaspersky Secure Remote Workspace (KSRW) по защите рабочих мест для безопасного подключения к VDI-инфраструктуре в одном из своих ведомств. Регион рассматривает включение решения в перечень типовых составляющих для построения инфраструктуры удалённых рабочих столов в организациях госсектора Оренбурга и Оренбургской области. Теперь сотрудничество будет вестись и в сфере образовательных проектов.

«Лаборатория Касперского» окажет содействие в подготовке специалистов, которые смогут внести вклад в безопасность и цифровизацию Оренбургской области. Компания передаёт созданные ей курсы по информационной безопасности и по KasperskyOS в вузы Оренбурга. Кроме того, она поможет создать инфраструктуру удалённых рабочих мест в вузах и учебных классах в области на базе KSRW.

«Государство стремительно переходит в «цифру», и тема кибербезопасности стала важнейшей повесткой дня. Минцифры, выступая методологом и обеспечивая защиту информационных ресурсов Правительства, с полной уверенностью заявляет о дефиците экспертов в этой области. Сотрудничество в сфере образования с отечественным лидером в сфере информационной безопасности, «Лабораторией Касперского», поможет региону качественно подготовить новых специалистов, а также повысить уровень экспертности действующих сотрудников в этой сфере», — отметил Денис Толпейкин, министр цифрового развития и связи Оренбургской области.

Это не первый совместный проект организаций. В 2019 г. «Лаборатория Касперского» совместно с Министерством цифрового развития и связи Оренбургской области создала умную облачную диспетчерскую в рамках национального проекта «Жилье и городская среда» и государственной программы «Цифровая экономика». Это позволяет оптимизировать расходы в органах ЖКХ, повысить скорость реакции на инциденты, улучшить контроль износа инженерных коммуникаций.

Также правительство Оренбургской области и «Лаборатория Касперского» договорились о создании кафедры кибербезопасности в Оренбургском государственном университете. Её работу будет курировать «Лаборатория Касперского».

«Мы уже имеем опыт успешного пилотирования и внедрения решений «Лаборатории Касперского» и видим её нашим стратегическим партнёром по цифровизации. Будем делать совместный вклад в подготовку квалифицированных специалистов», — сказал Дмитрий Вечеренко, первый заместитель министра цифрового развития и связи Оренбургской области.

«Мы рады, что наше сотрудничество с Оренбургской областью развивается и выходит на следующий уровень. Наше решение Kaspersky Secure Remote Workspace поможет ускорить цифровую трансформацию и решить проблему защиты новой инфраструктуры рабочих мест от кибератак. А наше экспертное участие в совместных образовательных инициативах поможет вырастить грамотных, думающих специалистов, которые верят в идею кибериммунного будущего так же сильно, как и мы», — отметил Андрей Суворов, директор по развитию бизнеса KasperskyOS, «Лаборатория Касперского».