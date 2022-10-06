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«Кросс технолоджис» провела ребрендинг

Компания «Кросс технолоджис» поменяла визуальную экосистему – изменился логотип, цветовая гамма и другие материалы бренда, сообщили CNews представители компании.

«"Кросс технолоджис" теперь выглядит по-новому. Мы накопили опыт, собрали команду профессионалов и поработали со многими заказчиками, которые доверили нам свою безопасность. Сейчас перед компанией стоят новые стратегические цели, в частности реализация программы импортозамещения и развитие GR-направления. Поставленные задачи требуют нового подхода к коммуникационной стратегии и, соответственно, масштабной модернизации бренда», – уточнили в компании.

При создании айдентики были актуализированы элементы старого логотипа — замысел в том, чтобы подчеркнуть намерение компании сохранять и преумножать накопленный в течение более чем 10 лет опыт и экспертизу. Теперь в логотипе и текстах компании используется кириллица. Новая цветовая гамма перекликается с прежней, в которой присутствовали сочетания синего. В качестве основного цвета нового бренда были выбраны сочетания глубокого синего, который ассоциируется с доверием, безопасностью, уверенностью, и теплого голубого, который добавляет бренду свежести и новизны.

«"Кросс технолоджис" – это надежный и гибкий ИБ-интегратор, обеспечивающий бесперебойную работу бизнеса и решающий задачи заказчиков профессионально и качественно. Именно этот посыл ясно транслируют новый логотип и другие элементы дизайн экосистемы бренда. В основе бренд-стратегии компании лежат интересы и потребности наших заказчиков, партнеров и сотрудников. В результате ребрендинга она стала еще более яркой, современной и понятной аудитории. С помощью обновленной визуальной экосистемы мы качественно и точно выстраиваем коммуникацию с теми, кому нужна надежность и безопасность ИТ-инфраструктуры. Сегодня обеспечение информационной безопасности – это первостепенная задача бизнеса, и мы защитим наших заказчиков эффективно и ответственно» — отмечает Юлия Заря, руководитель отдела маркетинга «Кросс технолоджис».

***

«Кросс технолоджис» – это интегратор ИБ-решений. Компания осуществляет системную интеграцию в области ИТ и ИБ, предлагает услуги по защите информации в том числе персональных данных, обрабатываемых в государственных информационных системах, АСУ ТП и др., осуществляет их аудит и аттестацию и сопровождение. Разрабатывает комплексные решения по автоматизации технологических и бизнес-процессов, включая проектирование ЦОДов, сетей передачи данных, информационно-вычислительных комплексов.

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