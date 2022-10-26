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Злоумышленники обещают отсрочку от службы сотрудникам крупных российских компаний

«Лаборатория Касперского» обнаружила целевую атаку на крупные компании в России. Главной целью злоумышленников был шпионаж, а проникнуть в организации они пытались с помощью вредоносного документа об отсрочке от службы. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Атакующие осуществляли таргетированную рассылку электронных писем сотрудникам. К ним был приложен файл Word с названием, включающим слова «отсрочка от призыва». В документе содержался текст с просьбой сформировать и направить списки специалистов организации для получения отсрочки от службы.

Если пользователь открывал документ, то подгружался и выполнялся дополнительный макрос, который, в свою очередь, скачивал основной вредоносный файл. Троянец передавал на командный сервер информацию о зараженной системе и затем по команде отправлял запрашиваемые атакующими файлы.

«Мы видим, что злоумышленники продолжают активно использовать тему мобилизации не только в массовых, но и в таргетированных атаках. Для противодействия подобным многокомпонентным угрозам компаниям необходимо не только внедрять комплексные системы для обеспечения защиты, включая решения класса XDR, но и проводить обучение всех сотрудников правилам кибербезопасности с регулярными проверками», ― сказал Денис Паринов, эксперт по кибербезопасности «Лаборатории Касперского».

Для защиты от целевых атак, «Лаборатория Касперского» рекомендует организациям: использовать комплексные решения для защиты инфраструктуры от кибератак любой сложности; проводить обучение сотрудников правилам кибербезопасности, так как многие целевые атаки начинаются с вредоносных рассылок; предоставлять специалистам SOC-центра доступ к самым свежим данным об угрозах; в дополнение к защите конечных точек использовать корпоративное защитное решение, которое обнаруживает сложные угрозы на ранней стадии.

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