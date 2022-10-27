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Более 100 тыс. камер подключили к системе «Безопасный регион» в Подмосковье

Система «Безопасный регион» помогает обеспечивать безопасность, расследовать нарушения правопорядка и дорожно-транспортные происшествия. С момента запуска системы к ней подключили более 100 тыс. видеокамер. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

«Камеры устанавливаются на подъездах многоквартирных домов, в парках и дворах, на перекрестках и пешеходных переходах, возле торговых центров. Кроме того, их размещают на детских садах, школах, поликлиниках, спортивных объектах, а также в общественном транспорте. Только в этом году мы установили более 19 тыс. камер, чтобы обезопасить жителей от неприятных ситуаций», – сказала министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник.

При строительстве многоквартирных домов и социально значимых объектов застройщик должен подключить комплекс видеонаблюдения к системе «Безопасный регион». Для этого нужно подать заявление на региональном портале госуслуг. Процесс включает в себя выдачу технических условий, согласование проектной документации и получение сертификата о выполнении ТУ, в том числе в проактивном режиме.

С 2020 г. в системе «Безопасный регион» работают камеры с технологией распознавания лиц. Это позволяет оперативно искать правонарушителей. Также на въездах в города Подмосковья установлены видеокамеры, которые распознают номерные знаки.

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