Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Софт Безопасность Цифровизация
|

Операционная система РОСА успешно прошла проверку ФСТЭК России

Российская ОС РОСА «КОБАЛЬТ» для серверов и рабочих станций получила сертификат Федеральной службы по техническому и экспортному контролю. Об этом CNews сообщили представители «НТЦ ИТ РОСА».

РОСА «КОБАЛЬТ» – это универсальная операционная система с встроенными механизмами защиты информации от несанкционированного доступа, которые поддерживают: идентификацию и аутентификацию пользователей, регистрацию событий безопасности, ограничение программной среды, контроль целостности, надёжное функционирование и фильтрацию сетевого потока.

Сертификат ФСТЭК России №4039 был переоформлен 31 октября 2022 г. и действует до 7 декабря 2023 г. Он удостоверяет, что ОС РОСА «КОБАЛЬТ» соответствует требованиям к средствам защиты информации по 4 уровню доверия «Профиль защиты операционных систем типа А четвертого класса защиты (ИТ.ОС.А4.ПЗ)» и может использоваться в государственных информационных системах 1-го класса защищенности, а также в информационных системах персональных данных 1-го уровня защищенности.

Операционная система РОСА «КОБАЛЬТ» совместима со многими программными средствами и аппаратными решениями. Бинарно совместима с популярным Linux-дистрибутивом CentOS 7 и подходит компаниям, планирующим переход на российскую ОС с таких операционных систем, как Red Hat Enterprise Linux и CentOS.

В дистрибутиве есть несколько вариантов ядер (3.10 и 5.15 под платформу x86_64), что позволяет использовать ОС на различном оборудовании. Система сборки пакетов ABF позволяет создать свой репозиторий и подключить к нему системы на базе ОС РОСА «КОБАЛЬТ». Установщик Anaconda делает инсталляцию ОС простой и интуитивно понятной.

«Сертификат официально подтверждает возможность использования продукта для защиты ГИС, информационных систем обрабатывающих персональные данные, сложных комплексных решений и ИТ-инфраструктуры», – отметил Олег Карпицкий, генеральный директор НТЦ ИТ РОСА.

***

«Научно-технический центр информационных технологий РОСА» создан в 2010 г. Сейчас это многопрофильный российский разработчик системного программного обеспечения. Программная платформа центра включает разнообразные операционные системы на базе собственного Linux-дистрибутива, среду виртуализации, инфраструктурные сервисы, защищенные приложения, которые полностью соответствуют требованиям отечественного законодательства.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews FORUM 2022: бизнес меняет стратегию цифровизации

«ТрансТелеКом» внедряет VPN по ГОСТу

Программа с русским именем крадет пароли от почты Microsoft и Mozilla, угрожая сотням миллионов людей не из России

Красный Крест надеется, что его цифровая эмблема убережет больницы от военных хакеров

Умные домофоны таят опасность. Хакеры взламывают их за пару минут и запрещают жильцам попадать домой. Решения проблемы нет

Лучшие ИТ-проекты и решения получили премии CNews Awards 2022

MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

10 главных мифов об электромобилях

Лучшие бюджетные смартфоны 2022 года: выбор ZOOM

Новые SSD от Digma: достойная альтернатива западным накопителям

Показать еще

Наука

Странное поведение черной дыры: она поглотила звезду и выплюнула ее обратно

Найдена часть звездного каталога Гиппарха, который ученые искали веками — ему больше 2000 лет

Датацентр в каждом: капли жидкости в нашем теле действуют как клеточные компьютеры
Показать еще