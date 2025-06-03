Названы победители кибербитвы Standoff

Команда DreamTeam, в состав которой вошли специалисты по кибербезопасности компании «Совкомбанк Технологии», в седьмой раз подряд одержала победу в престижной международной кибербитве Standoff 15.



Как это было

Соревнования проходили с 21 по 24 мая 2025 года в Москве на площадке комплекса «Лужники» в рамках XII международного фестиваля по информационной безопасности Positive Hack Days.

В юбилейном 15-м Standoff приняли участие рекордные 40 команд из 18 стран, включая сильнейших представителей Франции, Германии, Италии, Польши, Казахстана и других государств. DreamTeam продемонстрировала выдающиеся результаты: 38 успешных атак и 195 388 очков в общем зачете. Особенно отличилось направление банковского сектора, внесшее решающий вклад в победу — 86 008 очков за реализацию 17 из 27 возможных сценариев.

«Участие в таких масштабных мероприятиях, как Positive Hack Days позволяет нашим специалистам не только совершенствовать навыки, но и задавать новые стандарты защиты для всей финансовой отрасли, — отметил генеральный директор «Совкомбанк Технологии» Вячеслав Литовченко. — Седьмая победа DreamTeam в Standoff подтверждает, что мы движемся в правильном направлении, создавая надежную защиту для наших клиентов».

Команда DreamTeam, в состав которой вошли специалисты по кибербезопасности компании « Совкомбанк Технологии », одержала победу в Standoff 15

«Совкомбанк Технологии» традиционно выступает технологическим партнером и спонсором команды DreamTeam, поддерживая развитие профессионального сообщества специалистов по информационной безопасности. Седьмая победа подряд подтверждает лидерские позиции команды и высокий уровень подготовки специалистов компании.

Positive Hack Days — ежегодный фестиваль, объединяющий ведущих экспертов в области кибербезопасности со всего мира. В этом году мероприятие посетили более 150 000 участников из 40 стран. В программу вошли образовательные лекции, мастер-классы, круглые столы и кибербитва Standoff — 36-часовое соревнование, где команды белых хакеров состязаются в защите и атаке виртуальных инфраструктур. Фестиваль прошел при поддержке Минцифры России и правительства Москвы.

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