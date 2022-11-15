Эксперт ТрансТелеКома сообщил участникам CNews FORUM 2022 о смещении фокуса кибератак с госпредприятий на промышленность

Директор по развитию бизнеса на корпоративном и государственном рынке компании ТрансТелеКом Сергей Козерод рассказал участникам секции «Информационная безопасность» о сервисной модели обеспечения информационной безопасности на примере транспортно-логистической сферы. CNews FORUM прошел в Москве в начале ноября 2022 года.

В условиях быстро меняющегося ландшафта и растущего количества угроз ТрансТелеКом продолжает развивать комплексные сервисы для бизнеса в сфере информационной безопасности. Уже несколько лет в составе компании работает Центр мониторинга информационной безопасности, и за прошедшее время наработан существенный опыт по защите критически важной ИТ-инфраструктуры для компаний различных отраслей экономики. Большую часть задач информационной безопасности, возникающих у клиентов, решает переход к сервисной модели, подразумевающей получение клиентом услуг и сервисов по информационной безопасности с заранее оговоренными SLA и прозрачным ценообразованием.

«Наша статистика по инцидентам кибербезопасности регулярно публикуется в отчетности, и мы видим, что количество угроз в 2022 году в сорок раз превысило то, что было отражено за 2021 год. Из последнего отчета за третий квартал мы видим также некоторое изменение тренда: если ранее максимальное количество атак приходилось на государственный сегмент, то сейчас произошло смещение фокуса на промышленные предприятия. При этом в течение первых двух месяцев квартала число DDoS - атак держалось стабильно, а уже в сентябре наблюдался резкий рост», – подчеркнул Сергей Козерод.

CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра – это независимая площадка для обсуждения ключевых вопросов и актуальных проблем рынка ИКТ, инновационных технологий, подходов к реализации ИТ-проектов – с участием трех сторон – бизнеса, ИТ-поставщиков и государства.■