Системы безопасности «Гарда технологии» сертифицированы в Белоруссии

Программные комплексы для защиты от утечек данных «Гарда предприятие» и «Гарда БД» прошли сертификационные испытания по требованиям технического регламента Белоруссии «Информационные технологии. Средства защиты информации. Информационная безопасность» и могут использоваться для защиты государственных компаний. Об этом CNews сообщили представители компании «Гарда технологии».

DLP-система «Гарда предприятие» и программный комплекс DAM/DBF «Гарда БД» российского разработчика систем информационной безопасности «Гарда технологии» получили сертификаты соответствия требованиям технического регламента Белоруссии ТР 2013/027/BY, согласно которым продукты могут использоваться в том числе в компаниях государственного сектора.

Программные комплексы прошли многоуровневую проверку заявленных функций и безопасности собственных компонентов. Получение документов говорит об успешности необходимых в рамках сертификации тестирований.

Проведение сертификации осуществляет Оперативно-аналитический центр при Президенте Белоруссии. Перечень требований определен техническим регламентом ТР 2013/027/BY. Процедуру проходят средства защиты информации, которые в дальнейшем могут использоваться для защиты информации в государственных информационных системах.

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«Гарда технологии» – российский вендор систем информационной безопасности. Команда разработчиков создает решения для различных задач безопасности – защита конфиденциальных данных, выявление атак на внутреннюю и внешнюю инфраструктуру и др. Решения «Гарда технологии» внедрены в компаниях финансового сектора, промышленных предприятиях, телеком-операторах и государственных структурах России и СНГ.

«Гарда предприятие» – DLP-система для контроля и анализа информационных потоков компании, защиты и предотвращения утечек конфиденциальной информации. Решение совмещает в себе классические инструменты DLP (Data Leak Prevention – защита от утечки информации) и мощные аналитические возможности. Продукт зарегистрирован в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (запись в реестре №417 от 18.04.2016).

«Гарда БД» – комплекс класса DAM/DBF (Database Activity Monitoring/Database Firewall – система аудита и блокировки сетевого доступа к базам данных) для обеспечения безопасности СУБД и независимого аудита операций с базами данных и бизнес-приложениями. Ведет непрерывный мониторинг обращений к базам данных и выявляет подозрительные операции в режиме реального времени. Продукт сертифицирован ФСТЭК, зарегистрирован в Едином реестре российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (запись в реестре №1284 от 05.09.2016).