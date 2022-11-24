Axoft заключила договор с ИБ-разработчиком Spacebit

Axoft расширила отечественный ИБ-портфель продуктами вендора Spacebit.

Ключевыми продуктами компании являются система контроля безопасности конфигураций системного и прикладного программного обеспечения X-Config и система ведения жизненного цикла средств криптографической защиты информации (СКЗИ) и ключевых документов X-Control. Решения производителя входят в Единый реестр отечественного ПО. Вендор получит доступ к партнёрской сети Axoft для продвижения своих решений на рынке. Партнёры смогут более точечно закрывать потребности заказчиков.

Spacebit – российский разработчик программных продуктов в области информационной безопасности. Производитель предлагает продукты для коммерческих предприятий и государственных организаций разного масштаба. Решения внедрены в процессы обеспечения ИБ крупных государственных и коммерческих заказчиков, а также в отраслях промышленности, ритейла, финансовом и других секторах экономики. По итогам 2021 г. вендор зафиксировал увеличение продаж на 30%.

Теперь для партнёров Axoft доступна система ведения жизненного цикла СКЗИ X-Control, которая помогает отслеживать статус средств криптографической защиты информации на всех этапах, контролировать срок действия сертификатов или лицензий. Ключевыми возможностями системы также являются подписание значимых действий электронной подписью, хранение дистрибутивов СКЗИ и распространение их через систему, формирование всей отчётности в соответствии с Инструкцией ФАПСИ №152.

Недавно компания Spacebit вывела на рынок новый продукт – специализированное решение X-Config для управления безопасностью конфигураций, контроля изменений и соответствия стандартам безопасности. Оно позволяет выстроить и автоматизировать процессы контроля и управления конфигурациями, снизить расходы на узкопрофильных специалистов, уменьшить трудоёмкость процессов контроля конфигураций, повысить прозрачность работы ИТ- и ИБ-подразделений. Система X-Config доступна для партнёров Axoft на выгодных условиях.

Хияс Айдемиров, исполнительный директор Spacebit, сказал: «Цифровизация бизнеса не стоит на месте, и за последние пару лет мы особенно чётко ощутили потребность рынка в системах, оптимизирующих затраты на обеспечение ИБ. Наши продукты нацелены на помощь компаниям в поддержании необходимого уровня безопасности при сокращении расходов. Партнёрство с Axoft будет способствовать расширению наших каналов взаимодействия с новыми заказчиками и позволит им более точно закрывать возникающие потребности».