Получен сертификат ФСБ России на новую модель криптографического USB-токена «Рутокен ЭЦП» 3.0 3220

Компания «Актив», разработчик и производитель продуктов и решений для обеспечения информационной безопасности, объявляет о завершении сертификации в ФСБ России и старте широких продаж «Рутокен ЭЦП» 3.0. 3220, самой скоростной модели новой флагманской линейки «Рутокен ЭЦП» 3.0 для подписания документов электронной подписью и строгой двухфакторной аутентификации на настольных и мобильных устройствах. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

USB-токен «Рутокен ЭЦП» 3.0 3220 – это устройство, выполненное на базе уже успевшей положительно зарекомендовать себя платформе 3.0, которую отличает надежность, функциональность и производительность. Устройство является активным ключевым носителем, полнофункциональным СКЗИ и отличается высокой скоростью работы криптографических и файловых операций. Решение сертифицировано ФСБ России. Сертификат действителен до 1 декабря 2025 г.

В соответствии с эксплуатационной документацией и формуляром «Рутокен ЭЦП» 3.0 3220 может поставляться заказчикам в нескольких форм-факторах: в виде полноразмерного USB-токена, в micro-исполнении, с разъемом USB Type-C и в виде гибридного USB-устройства с возможностью подключения карточки памяти формата microSD.

USB-токены «Рутокен ЭЦП» 3.0 3220 подходят для работы с квалифицированными сертификатами УЦ ФНС, поддерживаются в системе ЕГАИС. Неизвлекаемые криптографические ключи в совокупности с высокопроизводительной и оптимизированной аппаратной платформой превращают новую модель в универсальное, удобное и защищенное устройство для аутентификации и электронной подписи.

Андрей Степин, заместитель генерального директора по управлению компании «Актив»: «В отличие от токена “Рутокен ЭЦП” 3.0 NFC 3100, который идеально подходит для работы с электронной подписью на мобильных устройствах, новое исполнение “Рутокен ЭЦП” 3.0 3220 несет в себе ряд преимуществ при работе в классической десктопной среде и позволяет создавать комплексные решения, ориентированные в большей степени на криптографические возможности аппаратного устройства. Так, скорость работы с сертификатами и производительность криптографических операций нового токена в несколько раз выше, чем в других моделях линейки “Рутокен ЭЦП” 3.0 – это заметно даже при выполнении рутинных операций. Начиная с середины декабря, “Рутокен ЭЦП” 3.0 3220 – рекомендуемая модель для всех проектов, в которых требуется активный USB-токен, работающий по контактному интерфейсу. Сейчас уже доступны форм-факторы классического полноразмерного токена и micro-исполнение, а в начале 2023 г. начинается производство остальных форм-факторов, указанных в формуляре на СКЗИ».