Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Интернет Веб-сервисы
|

Bi.zone и «Сравни» продлили сотрудничество

Bi.zone и «Сравни» продлили сотрудничество, чтобы обезопасить пользователей финансового маркетплейса от мошенников.

В 2022 г. российские организации стали чаще сталкиваться с тем, что мошенники пользуются их именем для обмана пользователей в интернете. За неполный 2022 г. эксперты Bi.zone уже заблокировали больше сайтов-клонов, чем за весь 2021 (100 тыс. против 70 тыс.), при этом самой частой целью злоумышленников стали маркетплейсы.

«Сравни» — финансовый маркетплейс для подбора страховых, банковских и образовательных продуктов. Ежемесячная аудитория сервиса превышает 16 млн пользователей. Для защиты клиентов и их данных от мошенников «Сравни» выбрал решение Bi.zone Brand Protection — компании уже работали вместе по данному направлению и сейчас решили продолжить сотрудничество.

Платформа позволяет обеспечивать защиту бренда по нескольким направлениям. Во-первых, финансовый маркетплейс может оперативно нейтрализовывать фишинговые сайты, а также выявлять и блокировать неофициальные мобильные приложения. Во-вторых, с помощью Bi.zone Brand Protection «Сравни» может отследить, не было ли утечек данных клиентов или сотрудников компании. В-третьих, маркетплейс может через платформу следить за своим информационным полем в СМИ и социальных сетях.

«Безопасность пользователей «Сравни» — один из наших приоритетов. Чтобы предотвратить атаки злоумышленников с использованием нашего бренда, нам необходимо держать руку на пульсе и своевременно выявлять различные мошеннические схемы, сайты-клоны, угрозы на теневых форумах и т.д. Уже больше года мы успешно отслеживаем цифровые риски с помощью платформы Bi.zone Brand Protection и рады продолжить сотрудничество, — отметил руководитель службы фрод-мониторинга финансового маркетплейса «Сравни» Евгений Быковский.

«Мошенничество, построенное на нелегальном использовании брендов известных компаний или персон, — один из самых распространенных видов преступлений в интернете. Мы рады помочь «Сравни» защитить миллионы их клиентов от цифровых угроз, — комментирует Евгений Волошин, директор по стратегии, директор департамента анализа защищенности и противодействия мошенничеству Bi.zone. — Отмечу, что платформой Bi.zone Brand Protection можно управлять самостоятельно или с экспертной поддержкой Bi.zone. Бизнесу любого масштаба доступен подходящий вариант».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Microsoft поделилась своими цифровыми подписями с хакерами. Теперь они могут получить полный контроль над ПК. Антивирусы не помеха

Председатель Большой двадцатки призвал мир обуздать ИИ

Встроенный антивирус Windows научили безвозвратно уничтожать системные файлы

Почти легальное шпионское ПО напало на браузеры Chrome, Firefox и Microsoft

Спецоперация на Украине на полтора месяца сделала бесполезным ПО «Касперского» для борьбы с телефонными мошенниками

Таинственные хакеры бесплатно и легально рекламируют себя на официальном сайте Евросоюза

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Техника

Лучшие роботы-пылесосы с голосовым управлением: выбор ZOOM

Вместо Google Play и App Store: альтернативные магазины приложений, в которых все есть

Где бесплатно смотреть новогодние концерты и кино: лучшие онлайн-сервисы

Показать еще

Наука

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей

Новые странности от экзопланет: металл тяжелее железа летает на них, как облака

Ликбез RnD.CNews: гравитационные линзы — подзорные трубы прямо во Вселенную
Показать еще