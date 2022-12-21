Подтверждена совместимость токенов и смарт-карт «Рутокен» и продуктов линейки ViPNet

«ИнфоТеКС» и компания «Актив» завершили тестирование и подтвердили корректность совместной работы продуктов ViPNet с токенами и смарт-картами «Рутокен». Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

Продукты и решения ViPNet предназначены для противодействия угрозам информационной безопасности и используются для защиты инфраструктуры государственных учреждений, телекоммуникационных компаний, организаций транспортной, нефтегазодобывающей, перерабатывающей и металлургической отраслей.

Активные USB-токены и смарт-карты линеек «Рутокен ЭЦП» 2.0 и «Рутокен ЭЦП» 3.0 обеспечивают защищенное хранение ключей электронной подписи, формируют электронную подпись «на борту» устройства, а также являются средствами строгой двухфакторной аутентификации. Устройства являются полнофункциональными аппаратными СКЗИ, сертифицированы ФСБ России и ФСТЭК России. Операции выполняются без извлечения ключа в память компьютера. Часть моделей токенов и смарт-карты «Рутокен ЭЦП» 3.0, помимо традиционного контактного интерфейса, оснащена бесконтактным интерфейсом (NFC), что позволяет подписывать документы на смартфонах и планшетах. Также устройства линейки 3.0 отличает повышенная производительность криптографических и файловых операций. В свою очередь пассивные ключевые носители «Рутокен» Lite безопасно хранят ключевые контейнеры ГОСТ-криптопровайдеров.

Совместная работа продуктов ViPNet с ключевыми носителями «Рутокен» обеспечивает безопасное хранение ключей электронной подписи. При использовании токенов и смарт-карт из семейства «Рутокен ЭЦП» формирование электронной подписи происходит наиболее безопасно, поскольку используется внутреннее криптоядро ключевых носителей. Применение устройств «Рутокен» предотвращает несанкционированный доступ к ключевой информации, используемой при построении защищенных соединений с веб-ресурсами, а также при доступе ко внутренней корпоративной инфраструктуре в сетях ViPNet.

«Выпуская на рынок продукты, обладающие новыми улучшенными характеристиками, мы стремимся оперативно обеспечить их совместимость с решениями для защиты информации ведущих российских разработчиков. Благодарим наших многолетних партнеров “ИнфоТеКС” за оперативное тестирование значительного числа устройств “Рутокен” и продуктов ViPNet», — отметил Павел Анфимов, руководитель отдела продуктов и интеграции компании «Актив».

«“ИнфоТеКС” предоставляет пользователям широкий спектр продуктов для защиты информации, которые позволяют реализовать практически любые сценарии защищенного доступа к корпоративным ресурсам, в том числе работу с электронным документооборотом, ЭЦП, построение TLS-соединений и др. Чтобы гарантировать нашим пользователям надежную и быструю работу комплексных решений, предназначенных для защиты информационных ресурсов, мы, совместно с компанией “Актив”, стараемся своевременно развивать функциональность, обеспечивать совместимость и регулярно расширять номенклатуру наших продуктов», — сказал Николай Смирнов, директор по продуктам компании «ИнфоТеКС».