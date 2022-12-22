Корпоративный фишинг и спам в 2022 г.: все чаще атакуют HR-специалистов и бухгалтеров

По данным «Лаборатории Касперского», в 2022 г. продолжился рост числа фишинговых атак на бизнес. Наиболее часто злоумышленники целились в сотрудников отделов кадров и финансов. Популярная приманка — письма с темой «Ваша почта переполнена» или уведомлением о необходимости сменить пароль. Причем, если в 2021 г. такие письма приходили от якобы сторонних сервисов, что могло больше настораживать, то в 2022 г. тренд сменился: сотрудники стали получать письма от будто бы внутренних подразделений компании. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Новая тенденция 2022 г. — всплеск фишинговых писем, в которых ссылка содержится не в теле письма, а в приложенном html-файле. Таким образом, атакующим проще достигать своей цели. Защитные продукты легче обнаруживают и с большей вероятностью успешно заблокируют ссылку в теле письма, а вот ссылку, находящуюся в файле, детектировать сложнее.

Сохраняют популярность и более хитрые схемы. Это, например, BEC-атаки*, в которых злоумышленники вступают в переписку с сотрудником компании с целью завоевать его доверие и убедить выполнить действия, идущие во вред интересам организации или ее клиентам. Зачастую в таких атаках используются взломанные аккаунты сотрудников или адреса, которые визуально похожи на официальные адреса компании, но отличаются несколькими символами. Эксперты «Лаборатории Касперского» фиксировали как просто единичные письма якобы от руководителей, так и более сложные схемы, например, когда атакующие вклиниваются в уже начатую деловую переписку.

Значительно выросло число вредоносных рассылок. Злоумышленники тщательно прорабатывают такие письма, зачастую используют спуфинг в домене отправителя — делают его похожим на реальный. В 2022 г. такие рассылки активно подделывали под деловую переписку. Пример подобной схемы: от имени реально существующей компании идет рассылка с уведомлением о необходимости оплатить счет или просьбой ознакомиться с некими требованиями. Опасность в таких рассылках находится во вложениях. Как правило, эти документы содержат вредоносные макросы.

Что касается спама, его доля в 2022 г. ежемесячно в среднем оставалась примерно на уровне 50% от общего объема входящих в электронной почте. В России число вредоносных спам-писем за три первых квартала 2022 г. оказалось больше, чем в аналогичный период 2021 г, примерно в 1,75 раза.

«Фишинг остается действенным методом проникновения в инфраструктуру компании и кражи данных или денег. Схемы с рассылкой якобы важных документов не теряют своей эффективности. Мошенники используют все те же рычаги воздействия, давят на то, что надо что-либо сделать очень срочно, и составляют сообщения с темами, которые неизменно привлекают внимание сотрудников компаний. Мы напоминаем, что существуют специальные тренинги, которые помогают научиться распознавать красные флаги в подобных рассылках, и настоятельно рекомендуем организациям регулярно проводить такое обучение», — сказал Роман Деденок, эксперт по анализу спама в «Лаборатории Касперского».

Для предотвращения подобных атак «Лаборатория Касперского» рекомендует компаниям: обучать сотрудников не открывать и не отвечать на подозрительные сообщения, а также не выкладывать в открытый доступ, например в облачные сервисы, конфиденциальные корпоративные данные и не делиться слишком большим количеством информации о своей работе с широким кругом людей; использовать решения с продвинутыми антиспам- и антифишинговыми технологиями; повышать уровень цифровой грамотности сотрудников. Научить людей распознавать техники социальной инженерии — один из наиболее эффективных способов им противостоять.

* BEC-атака — атака, при которой злоумышленник получает доступ к корпоративной учетной записи электронной почты, чтобы при помощи методов социальной инженерии обмануть получателей писем.